Бывший министр по делам Северного Кавказа получил новую должность

Сергей Чеботарев, занимавший в предыдущем составе правительства России пост министра по делам Северного Кавказа, получил новую должность.

«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития РФ», — следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на сайте правительства 7 февраля.

Новый состав правительства России был объявлен 21 января.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства Владимиру Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию.

Путин принял отставку и утвердил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

Тогда же было упразднено Министерство по делам Северного Кавказа.