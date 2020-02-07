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Бывший министр по делам Северного Кавказа получил новую должность
07 февраля 2020, 19:54 • 83 • Политика
Сергей Чеботарев, занимавший в предыдущем составе правительства России пост министра по делам Северного Кавказа, получил новую должность.
«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития РФ», — следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на сайте правительства 7 февраля.
Новый состав правительства России был объявлен 21 января.
15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства Владимиру Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию.
Путин принял отставку и утвердил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.
Тогда же было упразднено Министерство по делам Северного Кавказа.
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