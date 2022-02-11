Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов дожил до суда

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Михаила Абызова. Бывшего министра «Открытого правительства» ждет новая жизнь. Арестовали Абызова еще в марте 2019 года, обвинив его и соратников в использовании служебного положения для создания преступной группировки, ударившей по энергобезопасности страны. Звучит и выглядит как диверсия.

Попутно в деле звучат обвинения в легализации денежных средств, полученных преступным путем, мошенничестве, коммерческом подкупе и незаконной предпринимательской деятельности.

Следствие считает, что в результате преступной деятельности группировка под командой Михаила Абызова получила свыше 32,5 млрд руб. незаконных доходов, похитив у компаний «Сибэко» и РЭС в период с 2012 по 2018 годы 4 млрд руб. Одновременно с силовиками работали и журналисты-расследователи, которые нашли у Абызова около 70 оффшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн.

Следствие также наложило арест на имущество Абызова и других обвиняемых стоимостью свыше 37 млрд руб.

Доверительное управление

Несмотря на всю серьезность обвинений, за экс-министра вступились серьезные люди, среди которых особенно ярко выделялся Анатолий Чубайс, выступивший даже с публичным заявлением, больше похожим на политический демарш. «Я хорошо знаю Михаила Анатольевича Абызова. И в период до работы в правительстве, и в период работы в правительстве. Я действительно верю в то, что до начала работы в правительстве он передал свои активы в реальное доверительное управление», — говорил тогда бывший глава РАО «ЕЭС России».

Выступить в поддержку Абызова Чубайса заставило его прошлое. Во времена, когда Чубайс управлял РАО «ЕЭС» - государственной монополией на рынке генерации и транспортировки энергии, Абызов был его заместителем. Но не только. Он входил в ближайшее окружение, ездил с Чубайсом на Камчатку и в тайгу на снегоходах, ходил в походы на байдарках. Таким образом нет ничего необычного в том, что после того как РАО прекратило свое существование, Абызов оставил себе «на память» энергоактивы в Новосибирске. Сибирская столица - малая Родина Михаила Абызова, откуда он приехал покорять Москву.

Упомянутая в обвинении «Сибэко» - это реинкарнация компании «Новосибирскэнерго» - основного поставщика энергии в Новосибирской области. Этот актив и стал настоящим источником всех бед Абызова. В конце 2016 года руководство области приняло решение поднять тарифы на 15%, объяснив свое решение изношенностью сетей. Новосибирск накрыла волна митингов протеста против роста тарифов, на которые выходили сотни и даже тысячи человек. Урегулированию ситуации не способствовал выход в марте в марте 2017 года расследования о вилле Абызова в Тоскане стоимостью €2,2 млн. А вскоре на митинг приехал и автор фильма - ныне объявленный террористом и экстремистом Алексей Навальный*. Недовольство начало напоминать форму энергетического Майдана, и его расследованием занялось соответствующее ведомство.

Проверенный способ

Оперативную работу по Абызову возглавил руководитель управления «К» СЭБ Иван Ткачев. Разработка со стороны силовиков вошла в активную фазу осенью 2018 года, когда после выборов формировалось новое правительство Дмитрия Медведева.

На защиту последнего и рассчитывал Михаил Абызов. Но эти надежды не реализовались, и герой-энергетик поспешил скрыться. Но не в глубине сибирских руд, а на упомянутой итальянской вилле в Тоскане.

«Сибэко» к этому времени была продана Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрея Мельниченко - давнего знакомого Абызова. Но вилла, как выяснилось, тоже оказалась не слишком надежным укрытием, так как уже в марте 2019 года Михаил Абызов был задержан. Уже в Москве, в которую прямо в объятия оперативников прибыл экс-министр.

Обстоятельства его прибытия так и остались не прояснёнными. Но скорее всего решающую роль в намерении сдаться властям сыграла стратегия силовиков, которые решили не раскручивать новое дело, а воспользоваться старым, уже проверенным способом - исками. Засуетились кредиторы Абызова, которые еще с 2012 года копили иски против него в судах разных юрисдикций. Но пост министра в «Открытом правительстве», который Михаил Анатольевич занимал с 2012 по 2018 годы, надежно прикрывал его от преследований. Упразднение министерства весной 2018 года открыло новую страницу в деле и привело Абызова на нары.

Возможно, нары не самое комфортное место для министра с предпринимательской жилкой. Но зато оно может оказаться более безопасным по сравнению с той же виллой. Еще на заре своей деятельности в большом бизнесе в Михаиле Абызове видели ширму, сделки которого курировали совсем другие люди.

В составе правительства Абызов входил в группу Тимаковой, Аркадия Дворковича и Зии Магомедова, которые поддерживали идею выдвижения Дмитрия Медведева на второй президентский срок. И в этой команде Михаил Абызов тоже играл далеко не первую роль.

Известно, что после отставки (и до отъезда в Италию) большую часть времени Абызов старался не покидать без надобности свой дом на Рублевском шоссе. Здесь он любил играть в хоккей со своим соседом Дмитрием Босовым, президентом группы «Аллтек» («Сибантрацит»). Последний также стал затворником, но уже чуть позже, в эпоху ковида, покончил жизнь самоубийством. Так что Михаилу Абызову, можно сказать, повезло.