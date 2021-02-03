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Бывший министр обороны Анатолий Гриценко назвал происходящее в военном ведомстве Украины «катастрофой»

03 февраля 2021, 15:40  •  308 • Украина
На днях мы уже сообщали о том, что на министра Андрея Тарана подали в суд глава генштаба Сергей Корнийчук и командующий воздушными силами Сергей Дроздов. А теперь к ним присоединился и главком ВСУ Руслан Хомчак – второй человек в военной иерархии Украины. Мало того, к «путчистам» перебежал и бывший командующий медицинскими силами ВСУ Игорь Хоменко, которого министр уволил своим приказом. И теперь четвёрка отважных генералов пытается свергнуть своего шефа по суду – вот только во имя чего?
Объяснений, как выясняется, целых два. Первое мы уже приводили – фракция президента вынуждает Тарана подать в отставку, а тот нипочём уходить не желает. Чтобы сделать Тарана покладистей, ему устроили холодный душ в собственном ведомстве. Зеленский и Ермак (лично проваливший переговорный процесс в рамках минской контактной группы) кровно заинтересованы в эскалации на Донбассе, а Таран не желает идти в атаку и становиться военным преступником. В общем, Тарана выпихивают из кресла. Но на полноценный путч генералы не решаются, кишка тонка. Потому и подали в суд, а не устроили Тарану военный переворот.
Второе объяснение судебной атаки лежит в русле стандарта украинской политики – кто чем заведует, тот тем и зарабатывает, можно даже жёстче выразиться, тот там и ворует. Обвиняют министра в том, что он делает это слишком явно. Военные самолёты перевозят непонятные гражданские грузы, и за это Минобороны не получает ни копейки. Военные грузы перебрасывают в африканские страны, где они исчезают бесследно – и, что хуже, бесплатно. Через Болгарию (эта страна-транзитёр, «прокладка») уходит за рубеж украинское оружие, боеприпасы и прочие изделия военного и двойного назначения. Больше прочих, ситуация раздражает американских поставщиков оружия – Украина уводит у них клиентуру, отдавая товар по демпинговой цене. И за всем этим движением стоит министр обороны Таран, нерешительный, если дело идёт о войне, но хорошо понимающий, с какой стороны на бутерброде намазаны масло с икрой. А его оппоненты бьют в колокола – 80 процентов военных перевозок «уходит в кэш»!
Но, как бы то ни было, у военных не принято, как выразился экс-министр Гриценко, «полоскать грязное бельё у всех на виду». Тем паче, когда речь идёт о «боевых генералах». Кстати, примечательно, что многочисленные «волонтёры» и прочие «герои АТО», которых с передовой отозвал Хомчак, – на стороне Тарана. Которого Зеленский, похоже, со дня на день отправит в отставку.

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