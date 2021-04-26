Бывший мэр Якутска Авксентьева объединилась с «Новыми людьми»

Экс-мэр Якутска, которая вынуждена была досрочно оставить свой пост из-за проблем со здоровьем, будет баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», а также станет советником лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба партии 26 апреля.

«Алексей Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться. Это все близко, это находит отклик в моей душе. В стране много людей, готовых брать на себя ответственность, решать самостоятельно, как их региону или городу следует развиваться. Нужно дать им такие полномочия и ресурсы», — отметила Авксентьева.

Предвыборную программу на должность мэра Якутска Авксентьева проводила под лозунгом «Человек решает всё!» и набрала более 39% голосов. За 2,5 года, проведенных на посту мэра Якутска, Сардана Авксентьева запомнилась людям поступками, которые редко совершают современные градоначальники. Так, она продала четыре элитных внедорожника администрации, а чиновников пересадила на такси. Сократила представительские расходы, уволила чиновника, который заключил контракты на сумму более 1 млн рублей для обслуживания банкетов мэрии Якутска. Отказалась приглашать за счет бюджета именитого дизайнера на меховую ярмарку за 800 тыс. рублей. Наказала чиновников и подрядчиков, которые укладывали новый асфальт прямо на снег. Незадолго до своей отставки Авксентьева решила продать дорогое здание мэрии.

«Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Обустроим опенспейс без огромного количества кабинетиков, где каждый может спрятаться за своей дверкой», — заявила тогда Авксентьева.

Однако сначала процедура затянулась из-за сложностей с приватизацией, а затем уже Авксентьева объявила о своих проблемах со здоровьем и покинула мэрский пост.

«Новые люди» активно подключают лидеров общественного мнения, а Сардану Авксентьеву местные жители поддерживают до сих пор, — говорит специалист по государственному муниципальному управлению Олег Долгицкий. — У нее два высших образования, она состоявшийся политик, работала в органах местного самоуправления. Этот опыт пригодится на выборах в Госдуму и ей самой, и партии «Новые люди».

В «Новых людях» Сардана Авксентьева займется разработкой программы по изменению региональной политики.

«Регионы вынуждены просить средства, которые от них же и ушли в федеральный бюджет. Почему так происходит? — задается вопросом Сардана Авксентьева. — Поэтому мне близка инициатива «Новых людей» по изменению налогового законодательства — собранные в регионах налоги должны там и оставаться».

В Якутии многие люди считают, что Сардане по плечу стать успешным политиком федерального уровня.

«Я с первого класса училась вместе с Сарданой Авксентьевой, она у нас всегда была лидером, — рассказывает бывшая одноклассница Сарданы, психолог, эксперт по развитию местных сообществ Нарыяна Гаврильева. — Якутск — это маленький город, но здесь много активных людей, политически подкованных, грамотных, организованных. Сардана — одна из них. Она не была случайным мэром и не будет случайным депутатом Госдумы».