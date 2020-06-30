Бывший мэр Геленджика Сергей Озеров может вновь возглавить город

В последнее время все большее распространение получают слухи о возможной отставки действующего мэра Геленджика Алексея Богодистова. Не исключено, что ему на смену может прийти экс-градоначальник курорта Сергей Озеров, имя которого все чаще упоминается в медиа.

Еще в прошлом году появилась информация о том, что Алексей Богодистов, занимающий пост мэра Геленджика, может его покинуть. Этому способствует целый ряд негативных инфоповодов и скандалов, сопровождающих деятельность градоначальника – они произвели широкий резонанс не только в Геленджике и на Кубани, но и во всей стране. Некоторые из этих эпизодов выглядят достаточно комично: фестиваль русского шансона, который был устроен прямо напротив здания администрации города, анализ клумб, нецензурные выражения, прозвучавшие в прямом эфире в Instagram, и так далее. Тем не менее, это удар по имиджу главы города. Дополнительные сложности создают проблемы с канализационными стоками, идущими прямо в море, и отсутствием в кранах горожан воды. Рассчитывать на помощь вышестоящих чиновников и крупных бизнесменов в спасении имиджа мэру не приходится, а местная пиар-служба не слишком старается. Так, например, громкий инфоповод, согласно которому, Богодистов провел прием граждан, на деле оборачивается общением с тремя (!) людьми, что не слишком выгодно контрастирует с сотнями жалоб местных жителей в социальных сетях. Учитывая все эти обстоятельства, несложно сделать вывод, что кресло под градоначальником уже ощутимо шатается, и возникает вопрос: кто придет ему на смену?

Медийный камбэк

Вероятным претендентом на пост мэра города-курорта может оказаться Сергей Озеров. Этот человек являлся градоначальником Геленджика в период с 1997 по 2007 годы, затем ушел из медийного пространства, а не так давно про него снова вспомнили. Случайно ли? Не далее как 12 июня Озеров, являющийся почетным гражданином Геленджика, получил награду за свою работу и вклад в развитие и процветание города: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично вручил ему медаль «Героя труда Кубани», а в местной прессе вышла посвященная Озерову статья «Человек-эпоха». Таким образом, Озеров снова вернулся в медийное поле Геленджика и Кубани, а его имя снова оказалось на слуху.

Пользователи социальных сетей воспринимают его появление по-разному. О прежних ошибках, допущенных главой города более десяти лет назад, сейчас не вспоминают. Электорат обновился, как и руководство силовых структур и правоохранительных органов, а кого-то из очевидцев и непосредственных участников событий прошлых лет уже нет в живых.

Несколько дней назад Сергей Озеров появился на набережной Геленджика в компании губернатора Вениамина Кондратьева и действующего мэра Алексея Богодистова. Вместе с главами региона и города он принимал участие в торжественной церемонии открытия памятника куниковцам. Также его видели с ними в музее Геленджика.

Снова в бой

Сейчас перед Геленджиком открываются большие перспективы: город ожидает утверждения генплана. На его реализацию будут выделены огромные деньги, и объем инвестиций обещает быть действительно впечатляющим.

Уже на данном этапе ясно, что Геленджик превращается в совершенно другой город. Не исключено, что в будущем он станет эксклюзивным курортом «для избранных». Сейчас здесь уже находятся резиденции президента РФ и главы РПЦ, и это придает курорту определенный статус в глазах общественности. Получает развитие и элитарный отдых – роскошные особняки у Черного моря и собственные причалы для яхт.

Если Богодистов все же отправится в отставку, ему, вероятно, могут предложить заниматься развитием крупного городского проекта и семейного бизнеса. А по-настоящему масштабные дела, с большой долей вероятности, станут прерогативой Озерова. Сейчас 65-летний экс-глава Геленджика достаточно представительно держится на общественных мероприятиях и производит впечатление человека, способного заниматься решением серьезных вопросов. Где Озеров был все это время, доподлинно неизвестно: по одним данным, он находился в Москве, по другим – в Испании, но, как бы там ни было, его возвращение на Кубань вряд ли стало случайным. Скорее всего, за ним стоят люди с большим влиянием.

Не стоит забывать, что в период пандемии коронавируса большую помощь жителям Геленджика оказали предприниматели. Вспомнит ли об их вкладе новая администрация, если прежний мэр покинет свой пост? Можно предположить, что при таком раскладе курорт ожидает передел рынка – в подобных ситуациях это неизбежно.