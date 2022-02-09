Бывший комбат «Айдара» пригрозил взорвать Минскую АЭС, если Лукашенко двинет войска на Киев • 213 • Украина

Экс-депутат Рады и бывший глава батальона «Айдар» Игорь Лапин пригрозил президенту Беларуси взрывом Минской АЭС. Об этом патриот высказался в эфире телеканала Еспресо.TV, открытого в 2014-м году и существующего на гранты западных доноров.



Сам Лапин – известный радикал, сотрудничающий с такими «отбросам», как правосек-убийца Сергей Стерненко и соучредителем партии «Демсокира» Юрием Гудыменко. Кстати, «работает» бывший комбат «Айдара» под крышей Петра Порошенко, участвует в акциях антикапитулянтов и прочих мероприятиях экс-президента. Сейчас, с подачи Порошенко, пошла атака на президента Лукашенко, в которой первую скрипку играет как раз Лапин. Петру Алексеевичу просто необходимо отвлекать внимание от приглашения Путина «посетить Ростов», адресованное лично пятому президенту Украины. Поэтому экс-гарант и решил переключить внимание на РБ и Лукашенко, тем более, что Зеленский сейчас умоляет «белорусского диктатора» не прекращать торговлю с Украиной и не отключать свет. Не секрет, что соратники Зеленского жирно зарабатывают на экспорте электроэнергии из Беларуси. Вот Петр Алексеевич и решил убить двух зайцев руками вчерашних карателей. Ну, и заодно, восстановить свое реноме в глазах патриотов.



«Пользуясь случаем, я хочу заверить господина Лукашенко, что если хоть один военнослужащий, мне по барабану, под каким флагом он это сделает, пересечет государственную границу Украины со стороны Беларуси, пусть усиливает охрану Минской АЭС и белорусских ТЭС», - предупредил айдаровец. - Если они думают, что украинцы будут сидеть как терпилы только на своей территории и вести войну, я думаю, что мы поможем нашим братьям-друзьям восстановить конституционный строй и освободить их от ига диктатора Лукашенко».



Накануне лидер Беларуси Александр Лукашенко допустил, что война с Украиной продлится максимум 3-4 дня, потому что «там некому против нас воевать, а Володя Зеленский труснул».



Тем не менее, айдаровец Лапин уверяет, что Лукашенко не угадал и украинцы вторжения «терпеть не будут». Он считает, что Беларусь, в целом, не поддерживает президента: «население Беларуси, если оттуда забрать, всех тех, кто не доволен режимом Лукашенко, то будет меньше, чем город Киев».



Я хочу сказать, что бравадные заявления этого недодиктатора, что они Киев возьмут за 2-3 дня – неправда. Мы босые, голые в 2014 году наваливали одной из величайших армий мира», - похвалился победами на Донбассе бывший комбат «Айдара», которого СБУ, кстати, обвиняла в жесточайших расправах над мирным населением юго-востока, мародерстве и терроре. Кстати, именно айдаровцы в 2014-15 годах делали несколько попыток захватить украинские АЭС подорвать их.



«Чучело Лапин раньше было депутатом парламента, до этого командовало «Айдаром». Сослуживцы обвиняли героя в контрабанде спирта и табачных изделий, покрывательстве незаконной добычи янтаря и легализации ворованных авто. Обвинялся также в убийстве мирных граждан в Луганской области, причем СБУ, а это значит, что совершал нечто совсем ужасное. Так вот это тупое животное, вероятно, не знает, что расстояние в 500 км радиация преодолеет быстрее, чем он, когда будет бежать от вторжения агрессора. И что эта радиация пойдет в ЕС с той же скоростью, что и на ненавистного Лукашенко. Какие же дегенераты были наделены властью несколько лет», - прокомментировал угрозы бывшего комбата политик и блогер Анатолий Шарий.

Экс-депутат Рады и бывший глава батальона «Айдар» Игорь Лапин пригрозил президенту Беларуси взрывом Минской АЭС. Об этом патриот высказался в эфире телеканала Еспресо.TV, открытого в 2014-м году и существующего на гранты западных доноров.Сам Лапин – известный радикал, сотрудничающий с такими «отбросам», как правосек-убийца Сергей Стерненко и соучредителем партии «Демсокира» Юрием Гудыменко. Кстати, «работает» бывший комбат «Айдара» под крышей Петра Порошенко, участвует в акциях антикапитулянтов и прочих мероприятиях экс-президента. Сейчас, с подачи Порошенко, пошла атака на президента Лукашенко, в которой первую скрипку играет как раз Лапин. Петру Алексеевичу просто необходимо отвлекать внимание от приглашения Путина «посетить Ростов», адресованное лично пятому президенту Украины. Поэтому экс-гарант и решил переключить внимание на РБ и Лукашенко, тем более, что Зеленский сейчас умоляет «белорусского диктатора» не прекращать торговлю с Украиной и не отключать свет. Не секрет, что соратники Зеленского жирно зарабатывают на экспорте электроэнергии из Беларуси. Вот Петр Алексеевич и решил убить двух зайцев руками вчерашних карателей. Ну, и заодно, восстановить свое реноме в глазах патриотов.«Пользуясь случаем, я хочу заверить господина Лукашенко, что если хоть один военнослужащий, мне по барабану, под каким флагом он это сделает, пересечет государственную границу Украины со стороны Беларуси, пусть усиливает охрану Минской АЭС и белорусских ТЭС», - предупредил айдаровец. - Если они думают, что украинцы будут сидеть как терпилы только на своей территории и вести войну, я думаю, что мы поможем нашим братьям-друзьям восстановить конституционный строй и освободить их от ига диктатора Лукашенко».Накануне лидер Беларуси Александр Лукашенко допустил, что война с Украиной продлится максимум 3-4 дня, потому что «там некому против нас воевать, а Володя Зеленский труснул».Тем не менее, айдаровец Лапин уверяет, что Лукашенко не угадал и украинцы вторжения «терпеть не будут». Он считает, что Беларусь, в целом, не поддерживает президента: «население Беларуси, если оттуда забрать, всех тех, кто не доволен режимом Лукашенко, то будет меньше, чем город Киев».Я хочу сказать, что бравадные заявления этого недодиктатора, что они Киев возьмут за 2-3 дня – неправда. Мы босые, голые в 2014 году наваливали одной из величайших армий мира», - похвалился победами на Донбассе бывший комбат «Айдара», которого СБУ, кстати, обвиняла в жесточайших расправах над мирным населением юго-востока, мародерстве и терроре. Кстати, именно айдаровцы в 2014-15 годах делали несколько попыток захватить украинские АЭС подорвать их.«Чучело Лапин раньше было депутатом парламента, до этого командовало «Айдаром». Сослуживцы обвиняли героя в контрабанде спирта и табачных изделий, покрывательстве незаконной добычи янтаря и легализации ворованных авто. Обвинялся также в убийстве мирных граждан в Луганской области, причем СБУ, а это значит, что совершал нечто совсем ужасное. Так вот это тупое животное, вероятно, не знает, что расстояние в 500 км радиация преодолеет быстрее, чем он, когда будет бежать от вторжения агрессора. И что эта радиация пойдет в ЕС с той же скоростью, что и на ненавистного Лукашенко. Какие же дегенераты были наделены властью несколько лет», - прокомментировал угрозы бывшего комбата политик и блогер Анатолий Шарий. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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