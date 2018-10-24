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Бывший хозяин «Черкизона» написал Путину «покаянное письмо» - СМИ

24 октября 2018, 02:24  •  187 • Политика
Беглый олигарх и бывший хозяин «Черкизона» Тельман Исмаилов написал письмо Владимиру Путину, сообщают СМИ.
Сбежавший из России олигарх и бывший хозяин печально известного Черкизовского рынка Тельман Исмаилов написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он пишет, что стал жертвой поклепа со стороны бывших партнеров по бизнесу, которые, по его словам, имеют обширные коррупционные связи.
Сообщается, что текст письма занимает ни много ни мало 12 листов. На них Тельман Исмаилов подробно описывает силы, стоявшие за контрабандным каналом, по которому поставлялись товары на «Черкизон». Олигарх жалуется, что все его партнеры после закрытия рынка получили другие площади, а он остался ни с чем. Кроме того, используя коррупционные связи, эти самые партнеры подорвали его финансовое положение, а теперь еще и преследуют по правоохранительной линии, пишет бывший хозяин «Черкизона».
В правоохранительных органах заявляют, что «покаянное письмо» беглого олигарха не выдерживает никакой критики. По словам представителей силовых структур, внезапные откровения Исмаилова связаны с тем, что против него готовится обвинение в организации преступного сообщества.
«Следствием собрано достаточно доказательств для заочного предъявления Исмаилову обвинений в организации преступного сообщества - это может произойти уже на днях», - сообщает «Росбалт».

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