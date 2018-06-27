Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Учения НАТО: США посылают "мощный сигнал" России (РАКЕТА.News)
Сейм Польши проголосовал за отмену уголовного наказания за обвинения поляков в х...
«Основной козырь противника»: в США опасаются превосходства России и Китая в обл...
Участник АТО признался в Киеве в передаче взрывчатки Сенцову
Главная / Украина

Бывший инструктор «Азова» рассказал о создании на Украине групп для запугивания противников режима

27 июня 2018, 14:09  •  133 • Украина
Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) формирует нелегальные группы для убийств и запугивания несогласных с режимом. Об этом  пишет РИА Новости со ссылкой на военного инструктора и бывшего замначальника учебно-тренировочного лагеря националистического батальона «Азов» Сергея Сановского.
 
© Андрей Стенин РИА Новости
 

Как рассказал Сановский, он познакомился Андреем Лисогором, который являлся штатным советником главы аппарата контрразведки СБУ. Лисогор сообщил ему, что на Украине была создана сеть нелегальных групп для «для активных мероприятий» на территории страны, в том числе для «ликвидации лиц, несогласных с проводимым политическим курсом».

«Упомянув, что очень ценит мой опыт и специфику выполнения задач подразделением, которым я командовал, он предложил мне собрать боевую группу в шесть-восемь человек из бывших сослуживцев», — рассказал Сановский.

По его словам, ему сообщили, что любые организационные вопросы будут решаться на высоком государственном уровне, однако никого из них не оформят даже в качестве агентов.

Как заявил ему Лисогор, деятельность групп одобрил лично украинский президент Пётр Порошенко.

Когда Сановский отказался от предложения Лисогора, от него потребовали никому не рассказывать об этом разговоре, пригрозив «в лучшем случае задушить в подъезде».

Впоследствии сотрудники СБУ ворвались в его квартиру и заставили «признаться в абсурдных вещах». Из него выбили признание и записали на камеру.

Бывший инструктор «Азова» написал заявление по поводу похищения и пыток в НАБУ, оно было передано в военную прокуратуру. 

В настоящий момент он находится в Мьянме.

Сергей Сановский оформляет политическое убежище в Швеции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

133
Источник
Похожие новости
26 июня 2018, 21:54
В Human Rights Watch прокомментировали недопуск корреспондента RT на Украину
27 июня 2018, 10:54
Украинский военный рассказал о передаче Сенцову взрывчатки
27 июня 2018, 14:09
Бывший инструктор «Азова» рассказал о создании на Украине групп для запугивания противников режима

26 июня 2018, 18:39
Британский журналист назвал прискорбной ситуацию с недопуском Полы Слиер на Украину
27 июня 2018, 14:09
Эксперт прокомментировал заявление украинского военного о передаче Сенцову взрывчатки
27 июня 2018, 14:09
Джонсон призвал Украину продолжать курс реформ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 июня 2018, 21:39
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление главы Нацбанка о погашении внешнего долга
23 июня 2018, 22:24
На границе Украины с Крымом образовались очереди из автомобилей
25 июня 2018, 07:10
Детали крупного поражения ВС Сирии под Даръа. Открытое небо над Абу-Кемалем
22 июня 2018, 14:09
Как начиналась война: Минобороны рассекретило архивы
22 июня 2018, 18:54
Офицеров Российской армии переоденут в мундиры образца 1945 года
21 июня 2018, 00:24
Анна Герман: Тимошенко, вопреки воле Запада, может стать президентом, а Янукович сумеет доказать, что никого не приказывал убивать
25 июня 2018, 07:10
Записки Колорадского Таракана. Праздник к нам приходит, дурь из нас выходит!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.