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Бывший главред "Ленты.ру" занял высокую должность в Администрации президента
09 февраля 2018, 23:54 • 85 • Политика
Алексей Гореславский утвержден в должности заместителя начальника Управления по общественным проектам в Администрации президента России Владимира Путина.
Новости о новом назначении приходят из Администрации президента России. Так, по данным СМИ, сегодня Алексей Гореславский был утвержден в должности замглавы Управления президента по общественным проектам (УОП).
Известно, что ранее госчиновник на протяжении нескольких лет работал в группе компаний Rambler & Cо на должности исполнительного директора по медиа.
Еще прежде того Гореславский успел зарекомендовать себя в журналистике. В разное время он был главредом портала "Ленты.ру", директором службы интернет-проектов "Интерфакса" и главой газеты "Взгляд".
Напомним, что предыдущее сообщение о важных перестановках в УОП пришло в конце февраля. Тогда стало известно, что своим указом президент России Владимир Путин освободил с должности главы данного отдела своей администрации Павла Зеньковича и назначил на этот пост Сергея Новикова.
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