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Бывший главком ВКС России о "русских МиГ-29" в Ливии: "Они теперь воюют по всему миру"
28 мая 2020, 10:55 • 40 • Политика
В Совфеде заявили, что МиГ-29 в Ливии могут быть только советскими, об этом сообщил российский сенатор и экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев. "Бывшие советские МиГ-29 теперь воюют по всему миру. И Ливия - не исключение. Это не единственная страна в Африке, у которой они были и есть", - сказал он.
В Совете Федерации России ответили на обвинения США в переброске российских истребителей МиГ-29 в Ливию. Если в Ливии и есть самолёты, то они не российские, а советские, заявил российский сенатор и глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в прошлом - главнокомандующий ВКС России.
Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что не менее 14 военных самолётов российского производства могут находиться в Ливии. По его словам, речь идёт о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29.
Он добавил, что та же Украина активно распродавала свои истребители МиГ-29, которые достались ей в наследство от Советского Союза. А в 1997 году США купили порядка 20 МиГ-29 разных типов у Молдавии, и их местонахождение неизвестно.
Крайне сомнительно, что военные США всего этого не понимают. Поэтому тут либо просто не разобрались, либо какая-то манипуляция. Поэтому заявление о том, что Россия якобы поставляет в Ливию истребители МиГ-29, похоже на глупость, пишет Nation News.
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