Бывший главком ВКС России о "русских МиГ-29" в Ливии: "Они теперь воюют по всему миру"

В Совете Федерации России ответили на обвинения США в переброске российских истребителей МиГ-29 в Ливию. Если в Ливии и есть самолёты, то они не российские, а советские, заявил российский сенатор и глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в прошлом - главнокомандующий ВКС России.

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что не менее 14 военных самолётов российского производства могут находиться в Ливии. По его словам, речь идёт о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29.

"Если в Ливии и есть самолёты, то они не российские, а советские. Точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают свои снимаемые с вооружения F-16", - ответил на обвинение сенатор Виктор Бондарев.

Он добавил, что та же Украина активно распродавала свои истребители МиГ-29, которые достались ей в наследство от Советского Союза. А в 1997 году США купили порядка 20 МиГ-29 разных типов у Молдавии, и их местонахождение неизвестно.

"Бывшие советские МиГ-29 теперь воюют по всему миру. И Ливия - не исключение. Это не единственная страна в Африке, у которой они были и есть", - подчеркнул сенатор.

Крайне сомнительно, что военные США всего этого не понимают. Поэтому тут либо просто не разобрались, либо какая-то манипуляция. Поэтому заявление о том, что Россия якобы поставляет в Ливию истребители МиГ-29, похоже на глупость, пишет Nation News.