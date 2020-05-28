Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один...
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало д...
Главная / Политика

Бывший главком ВКС России о "русских МиГ-29" в Ливии: "Они теперь воюют по всему миру"

28 мая 2020, 10:55  •  40 • Политика
В Совфеде заявили, что МиГ-29 в Ливии могут быть только советскими, об этом сообщил российский сенатор и экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев. "Бывшие советские МиГ-29 теперь воюют по всему миру. И Ливия - не исключение. Это не единственная страна в Африке, у которой они были и есть", - сказал он.
В Совете Федерации России ответили на обвинения США в переброске российских истребителей МиГ-29 в Ливию. Если в Ливии и есть самолёты, то они не российские, а советские, заявил российский сенатор и глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в прошлом - главнокомандующий ВКС России.
Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что не менее 14 военных самолётов российского производства могут находиться в Ливии. По его словам, речь идёт о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29.
"Если в Ливии и есть самолёты, то они не российские, а советские. Точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают свои снимаемые с вооружения F-16", - ответил на обвинение сенатор Виктор Бондарев.
Он добавил, что та же Украина активно распродавала свои истребители МиГ-29, которые достались ей в наследство от Советского Союза. А в 1997 году США купили порядка 20 МиГ-29 разных типов у Молдавии, и их местонахождение неизвестно.
"Бывшие советские МиГ-29 теперь воюют по всему миру. И Ливия - не исключение. Это не единственная страна в Африке, у которой они были и есть", - подчеркнул сенатор.
Крайне сомнительно, что военные США всего этого не понимают. Поэтому тут либо просто не разобрались, либо какая-то манипуляция. Поэтому заявление о том, что Россия якобы поставляет в Ливию истребители МиГ-29, похоже на глупость, пишет Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
28 мая 2020, 02:55
Трамп "похоронил" Байдена с музыкой и плясками
28 мая 2020, 01:55
Затвор объективности: встречу СБ ООН по Крыму проведут еще раз
28 мая 2020, 01:55
Он больше не автономен: Помпео поставил "диагноз" Гонконгу после протестов
28 мая 2020, 06:55
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии
28 мая 2020, 01:55
"Не имею права заболеть?": Кадыров ответил на главный вопрос последних дней
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 14:55
"Российские МиГ-29" заслали братья-белорусы? Озвучена версия о загадочных истребителях в Ливии
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
27 мая 2020, 07:55
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
23 мая 2020, 01:55
Литва строит мост, который ведёт в никуда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.