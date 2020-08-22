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Бывший глава украинской разведки увидел подвох в истории с "вагнеровцами": "Какая-то обида"
22 августа 2020, 17:10 • 25 • Политика
Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Виктор Гвоздь увидел подвох в истории с "вагнеровцами". Особенно непонятно ему поведение Василия Бурбы. "Какая-то обида", - предполагает генерал-лейтенант.
Гвоздь возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины с 2008-го по 2010 год, Бурба - с 2016-го по 2020-й.
Василий Гвоздь считает, что против его государства проведена спецоперация "другой страной". Так он оценивает все обвинения в том, что историю с задержанием "вагнеровцев" в Белоруссии инициировала СБУ. По его словам, Украине нанесли удар по основам национальной безопасности и подорвали авторитет к основным институтам этой страны.
Даже члены семьи в ряде случаев не знают, что их близкий работает в разведке. А тут эта информация оказалась в широком доступе. Этот факт является элементом политической борьбы, считает экс-глава ГУР Украины.
Ему далеко не всё понятно в этой истории.
"Очень много непонятного, начиная от оперативных моментов, заканчивая, почему руководитель разведки, тот же Василий Васильевич Бурба, выдаёт эту информацию в момент своего увольнения, которое можно расценить как какую-то обиду", - цитирует генерал-лейтенанта "Интерфакс Украина".
Ранее стали известны новые подробности истории о "33 богатырях". Украинские СМИ писали, что СБУ и ГУР готовили спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Те должны были из Минска вылететь в Стамбул, но определённые обстоятельства заставили бы пилотов посадить самолёт в Киеве. Там и должны были задержать якобы членов ЧВК "Вагнер". Об операции знал президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Задержание граждан России в Минске произошло из-за утечки информации, которой и воспользовался белорусский КГБ.
Начальник ГУР Василий Бурба в начале августа в ходе очередного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что имело место предательство. Он потребовал проверить всех на детекторе лжи, после чего Зеленский отправил Бурбу в отставку.
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