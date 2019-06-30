Бывший глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в беседе с изданием «Новое время» прокомментировал ситуацию в Донбассе.

«Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать», — отметил Петреус.

Он заявил, что это «горячий конфликт», в котором «обмен огневыми ударами — ежедневная рутина».

Ранее начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил о гибели военнослужащего ДНР в результате обстрела.