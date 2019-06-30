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Бывший глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе

30 июня 2019, 21:09  •  174 • Украина
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в беседе с изданием «Новое время» прокомментировал ситуацию в Донбассе.
 
Reuters
 

«Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать», — отметил Петреус.

Он заявил, что это «горячий конфликт», в котором «обмен огневыми ударами — ежедневная рутина».

Ранее начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил о гибели военнослужащего ДНР в результате обстрела. 

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