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Бывший глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
30 июня 2019, 21:09 • 174 • Украина
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в беседе с изданием «Новое время» прокомментировал ситуацию в Донбассе.
Reuters
«Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать», — отметил Петреус.
Он заявил, что это «горячий конфликт», в котором «обмен огневыми ударами — ежедневная рутина».
Ранее начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил о гибели военнослужащего ДНР в результате обстрела.
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