«Партия войны» слишком сильна на Украине, а президент слишком слаб

Делегация Соединённых Штатов посетила зону вооружённого конфликта на Востоке Украины, сообщает пресс-служба штаба Операции объединённых сил (ООС).

«Командир штаба ООС генерал-лейтенант Александр Сырский встретился с экс-главой Центрального разведывательного управления США Дэвидом Петреусом и бывшим послом США на Украине Джоном Хербстом. В ходе встречи командир ООС проинформировал высоких гостей о нынешней ситуации с безопасностью в районе зоны вооружённого конфликта», – говорится в сообщении на странице штаба ООС в социальной сети Facebook.

Генерал Сырский не упустил случая представить американцам «доказательства российской агрессии» – остатки артиллерийских снарядов. Затем делегация Соединённых Штатов посетила населённый пункт Авдеевка, где американцы встретились с военнослужащими ВСУ.

Есть сведения, что до поездки в Донбасс представители США встречались с Леонидом Кучмой.

Кроме американцев к линии разграничения продолжают прибывать представители украинских СМИ.

«ВСУ готовят под Мариуполем постановочные бои, морпехов Украины переоденут в форму ДНР. В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады работают представители украинских СМИ: отмечены представители телеканалов «1+1», ТСН, «5 канал», которые готовят серию репортажей по обвинению подразделений Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня», – сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Между тем обстановка на линии разграничения продолжает оставаться напряжённой.

«В результате обстрела со стороны ВСУ с направления Золотое-4 в Золотое-5 пострадал ряд жилых домостроений. Также огнём полностью уничтожен один жилой дом. Кроме этого, также пострадала средняя школа № 4», – рассказал сотрудник представительства СЦКК в ЛНР Евгений Святоха.

Жители Золотого-5 говорят, что не было такого дня за последние пару месяцев, чтобы их посёлок не обстреливали ВСУ. А после президентских выборов обстрелы только усилились.

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В ДНР также подтверждают информацию о приезде съёмочных групп.

«Жители прифронтовой Авдеевки сообщили нам о прибытии в их город до 15 съёмочных групп украинских телеканалов и о подозрительных перемещениях автотранспорта 93-й бригады, что подтверждает полученную нами ранее информацию о готовящейся командованием ООС вооружённой провокации с последующей демонстрацией постановочных видео о жертвах и разрушениях в результате обстрела со стороны НМ ДНР», – заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин на брифинге 16 июня.

Также Басурин напомнил, что за неделю в ДНР были повреждены 38 жилых домов, тогда как за предыдущую неделю – 23 жилых дома.

А в это время в Киеве состоялась пресс-конференция председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака.

Он отметил, что за время президентства Владимира Зеленского гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшилась.

По его словам, в январе он предложил «комплекс мер по укреплению доверия Киеву в Донбассе». Среди них – ремонт моста в Станице Луганской, обмен пленными, открытие дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда, восстановление железнодорожного сообщения через линию соприкосновения. Но ничего из этого комплекса мер даже не начали осуществлять.

«К сожалению, для людей с обеих сторон линии соприкосновения мало что изменилось с момента моего визита в январе», – сделал вывод Лайчак.

Несмотря на громкие предвыборные заявления о том, что первым делом следует остановить войну, новый президент не спешит это делать.

По мнению украинского политолога Михаила Погребинского, «партия войны» слишком сильна на Украине, а новый президент слишком слаб.

«Партия войны продолжает свою работу. Как только она услышала, что контактная группа собралась и к всеобщему удивлению обе стороны остались довольны встречей, этот мирный процесс вызвал дикую реакцию партии войны. И сразу же президент начал оправдываться за свои мирные инициативы по Донбассу», – рассказал политолог. Он уверен, что Зеленскому не под силу остановить эту войну.