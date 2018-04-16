Бывший глава Рады: все решения на Украине принимаются в Госдепе США

Украинская власть находится под внешним управлением со стороны Государственного департамента США. Об этом заявил бывший глава Верховной рады Украины Александр Мороз, комментируя планы главы МВД Украины Арсена Авакова по реинтеграции Донбасса.

«Донбасс, безусловно, вернётся в состав Украины, но нынешняя власть в этом не заинтересована, потому что она выполняет внешние указания в этом вопросе. Она управляема извне», — цитирует Мороза телеканал NewsOne.

Он подчеркнул, что демонстрация желаний Киева ничего не значит, потому что все решения принимаются в Госдепе США.

Ранее Аваков рассказал о плане по реинтеграции Донбасса и предложил ввести статус коллаборанта для его жителей.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал план Киева по реинтеграции Донбасса.