Бывший глава "Почты России" вошел в совет директоров РБК

Бывший директор "Почты России" Дмитрий Страшнов стал независимым членом совета директоров РБК. Об этом говорится в материалах медиахолдинга.

Кроме того, в состав совета вошла дочь владельца группы ЕСН Григория Березкина Анна Тюшкевич, заявили в пресс-службе РБК.

Напомним, что Дмитрий Страшнов покинул руководящий пост в "Почте России" в июле этого года. До этого руководителя госкомпании обвинили в незаконном получении премии в 95,4 миллиона рублей

Несмотря на требование прокуратуры начать расследование в отношении Страшнова, дело против него заведено не было.