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Бывший глава "Почты России" вошел в совет директоров РБК

15 августа 2019, 09:24  •  95 • Политика
Дмитрий Страшнов стал независимым членом совета директоров холдинга.
Бывший директор "Почты России" Дмитрий Страшнов стал независимым членом совета директоров РБК. Об этом говорится в материалах медиахолдинга.
Кроме того, в состав совета вошла дочь владельца группы ЕСН Григория Березкина Анна Тюшкевич, заявили в пресс-службе РБК.
Напомним, что Дмитрий Страшнов покинул руководящий пост в "Почте России" в июле этого года. До этого руководителя госкомпании обвинили в незаконном получении премии в 95,4 миллиона рублей
Несмотря на требование прокуратуры начать расследование в отношении Страшнова, дело против него заведено не было.

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