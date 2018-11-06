Бывший глава немецкой контрразведки со скандалом уволен со службы

Ганс-Георг Маасен: «Я никогда не думал, что страх передо мной и перед правдой вызовет такую панику»

После событий в Хемнице с поста главы германской службы по обеспечению внутренней безопасности (Федеральное ведомство по защите конституции) со скандалом смещён Ганс-Георг Маасен, занимавший эту должность с 2012 года.

Скандал произошел из-за интервью Маасена в Bild, где он заявил об отсутствии достоверных и убедительных свидетельств экстремистских выходок во время протестов, имевших место после убийства немца мигрантами. По его словам, в Интернете демонстрировалась видеозапись, которую политики бездоказательно приписали правым экстремистам Хемница.

Социал-демократы заявили, что Маасен непригоден для борьбы с правым экстремизмом и потребовали его отставки; 23 сентября Маасена убрали, но не в никуда, а на пост статс-секретаря МВД. Позже это решение было пересмотрено, Маасена назначили руководителем отдела министерства по европейским и международным связям и наконец особым советником в министерстве. Возглавляющий МВД Хорст Зеехофер, ссылаясь при этом на выдающиеся профессиональные успехи Маасена, в очередной раз оказался под шквалом критики. За отставку Массена высказывалась и сама канцлер.

Однако 5 ноября Зеехофер заявил о «временном отстранении» Массена от службы ввиду «неприемлемых формулировок», которые позволил себе Маасен. Подразумевается текст «прощального» слова, с которым Маасен выступил 18 октября с. г. на заседании Бернского клуба – созданного в 1971 г. неофициального форума, участниками которого состоят главы секретных служб стран Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии. Текст выступления в тот же день, 5 ноября, опубликовали немецкие информационные агентства.

Маасен кратко описал ситуацию вокруг своей вынужденной отставки, повторив, что, «по данным всех служб безопасности» в Хемнице не было правоэкстремистских погромов, а борьба против правого экстремизма не служит основанием для того, чтобы «выдумывать» (erfinden) противоправные действия. Далее Маасен сказал: «С моей точки зрения, это был удобный повод для леворадикальных сил в СДПГ, которые изначально были против коалиции с ХДС/ХСС, спровоцировать развал этой правительственной коалиции». Именно формулировку относительно «леворадикальных сил» в партии-участнице правящей коалиции Зеехофер счел «неприемлемой».

Обращает на себя внимание такая фраза выступления Маасена: «Я никогда не думал, что страх передо мной и перед правдой вызовет такую панику и такую истерику у некоторых политиков и СМИ, что сказанных мной четырёх предложений окажется достаточно, чтобы вызвать в Германии правительственный кризис».

По единодушному мнению СМИ, политическую карьеру Маасен может теперь сделать только в рядах партии «Альтернатива для Германии». Швейцарская Neue Zuricher Zeitung, однако, пишет, что немецкой политической элите стоило бы учесть критику Маасена, который «во многом прав». «До сих пор нет доказательств «охоты на ведьм» в Хемнице со стороны правых радикалов. Информация о произошедшем и комментарии канцлера, а также ее пресс-секретаря отчасти не соответствовали действительности. А реакция, прежде всего левых политиков, на критику Маасена в самом деле иногда выглядела истеричной».