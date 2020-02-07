|
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
07 февраля 2020, 14:39 • 24 • Политика
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
"Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа, которое возглавлял Чеботарев. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития.
Тогда же был подписан указ о назначении новым главой Минэкономразвития губернатора Пермского края Максима Решетникова, который сменил на этом посту Максима Орешкина, позже ставшего помощником главы государства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2020, 06:09
|
05 февраля 2020, 02:39
|
03 февраля 2020, 08:39
|
02 февраля 2020, 06:39
|
01 февраля 2020, 17:39
|
06 февраля 2020, 08:09
|
06 февраля 2020, 04:54