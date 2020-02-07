Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Он жив, но…": Новость о смерти первым распознавшего эпидемию врача в ...
Едва покинув ЕС, в Британии заговорили о снятии санкций с России, но не всех
Смертная казнь: назад - в средневековье, или вперёд - к справедливости?
"Вдохновил пример Зеленского": Витязева о жалобах Шыма из "Касты&...
Главная / Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

07 февраля 2020, 14:39  •  24 • Политика

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.

"Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа, которое возглавлял Чеботарев. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития.

Тогда же был подписан указ о назначении новым главой Минэкономразвития губернатора Пермского края Максима Решетникова, который сменил на этом посту Максима Орешкина, позже ставшего помощником главы государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 11:24
Лавров прибыл в Каракас с рабочим визитом
07 февраля 2020, 13:24
Едва покинув ЕС, в Британии заговорили о снятии санкций с России, но не всех
07 февраля 2020, 13:24
"Вдохновил пример Зеленского": Витязева о жалобах Шыма из "Касты" на "диктаторский режим"
06 февраля 2020, 21:09
Крым получит дополнительные деньги на капремонт домов и дорог: Путин дал поручение Мишустину
07 февраля 2020, 00:24
Врио главы Чувашии будет исполнять функции председателя кабмина республики
07 февраля 2020, 00:24
Путин назначил врио главы Пермского края
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 февраля 2020, 10:09
"Совпадение? Не думаю!": Политолог Куликов обратил внимание на предстоящие ...
07 февраля 2020, 00:24
Американцы уничтожили С-400? Вертолёты с воздуха расстреляли технику - в Сети провели...
07 февраля 2020, 00:24
"Вызывающий удар" России. Почему?: В убийствах военных в Идлибе турецкие СМ...
07 февраля 2020, 10:09
Отечественный Т-72Б3 в сравнении с украинским Т-72АМТ. В чем просчитались эксперты «Р...
07 февраля 2020, 00:24
Лукашенко обвинил Россию в страданиях белорусов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 06:09
Российская авиакомпания отказалась вывозить из Китая незалежников (Руслан Осташко)
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
03 февраля 2020, 08:39
Медведевский отзыв
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
01 февраля 2020, 17:39
"Less than zero": Польше пригрозили "финальным разделом" в ответ на претензии к России
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую атаку
06 февраля 2020, 04:54
Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторожным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.