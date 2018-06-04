Бывший глава Красноярского края Толоконский уволился с поста советника мэра Новосибирска

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НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уволился с поста главного советника мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который он занял в ноябре 2017 года после отставки с поста губернатора. Информацию об этом в понедельник ТАСС подтвердил пресс-секретарь мэра города Артем Роговский.

"Виктор Александрович Толоконский действительно написал заявление об уходе, сегодня утром мэр Анатолий Евгеньевич Локоть его подписал", - уточнил собеседник агентства.

Мэр Новосибирска сообщил журналистам, что общался с Толоконским перед тем, как подписал заявление. По его словам, просьба об отставке мотивирована личными причинами, в частности кончиной матери.

"У каждого из нас очень непростой период, когда...уходят наши родители. Виктор Александрович тяжело пережил это, просил понять меня, во всяком случае, на этот период он написал заявление, и я подписал его сегодня", - отметил мэр.

Виктор Толоконский был назначен главным советником мэра Новосибирска в конце ноября 2017 года, после того, как 29 сентября президент России Владимир Путин принял его отставку с поста губернатора Красноярского края. До этого Толоконский был мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области и полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.

В ноябре прошлого года Виктор Толоконский также занял должность советника Высшей школы государственного управления Сибирского института управления - филиала РАНХиГС при президенте РФ в Новосибирске, в мае 2018 года он покинул и этот пост. Получить комментарий самого Толоконского ТАСС пока не удалось.