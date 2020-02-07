Бывший глава Европейского совета поляк Туск чувствует себя очень «по-шотландски»

Дональд Туск: Брюссель будет в восторге от независимости Шотландии

Бывший глава Европейского совета Дональд Туск заявил о сочувствии, которое испытывает Брюссель к Шотландии в её стремлении остаться в составе ЕС после Брекзита.

«Я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе и в целом в Европе… Если вы спросите о наших эмоциях, я отвечу, что это всегда чувство солидарности [с шотландцами]»,

– сказал Туск, подчеркнувший, что в этот момент истории он лично чувствует себя очень «по-шотландски».

Лондон выразил протест в связи с высказываниями Туска. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал его позицию безответственной и противоречащей европейской политике. Независимость Шотландии, по его мнению, может спровоцировать усиление сепаратистских тенденций в Испании, Франции и Италии. «Не уверен, что европейские страны, тем более Великобритания, приветствуют такие высказывания», – отметил Рааб.

Слова Туска прозвучали в унисон с заявлениями премьер-министра Шотландии Николы Стёрджен в интервью немецкому изданию Die Welt о том, что шотландцы испытывают гнев из-за выхода Великобритании из ЕС, так как это лишает шотландцев их европейской идентичности.

Стёрджен выразила надежду на возвращение Шотландии в Евросоюз в скором времени уже в качестве независимого государства. «То, что в ближайшие месяцы может произойти в контексте Брекзита, может кардинально изменить наше будущее, и мы должны контролировать этот процесс», – заявила премьер-министр Шотландии.