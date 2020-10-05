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Бывший глава Дагестана Васильев назначен советником президента России

05 октября 2020, 18:10  •  33 • Политика
Бывший глава Республики Дагестан Владимир Васильев назначен советником президента России. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 5 октября.
«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича советником президента Российской Федерации», — говорится в указе, который подписал российский лидер Владимир Путин.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 5 октября.
Другим указом Путин назначил врио главы Дагестана Сергея Меликова.
В этот же день российский лидер провел рабочую встречу с Васильевым и Меликовым, на которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в Дагестане.
«Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно выполняли свой долг», — сказал Путин Васильеву.
Как сообщало РБК 29 сентября, Васильев может вскоре покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. Отмечалось, что Меликов рассматривается в качестве замены на должность главы Дагестана.
В октябре 2017 года источники РБК сообщали, что Мелков уже рассматривался на пост главы Дагестана, но отказался от этого поста. Тогда он занимал должность заместителя директора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Источники «РИА Новости» в правительстве Республики Дагестан опровергли слухи об отставке своего главы, но официальных комментариев по этой теме пока не было.
Дагестанский парламент избрал Васильева главой республики в 2018 году на пять лет, за его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих.

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