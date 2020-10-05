Бывший глава Дагестана Васильев назначен советником президента России

Бывший глава Республики Дагестан Владимир Васильев назначен советником президента России. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 5 октября.

«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича советником президента Российской Федерации», — говорится в указе, который подписал российский лидер Владимир Путин.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 5 октября.

Другим указом Путин назначил врио главы Дагестана Сергея Меликова.

В этот же день российский лидер провел рабочую встречу с Васильевым и Меликовым, на которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в Дагестане.

«Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно выполняли свой долг», — сказал Путин Васильеву.

Как сообщало РБК 29 сентября, Васильев может вскоре покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. Отмечалось, что Меликов рассматривается в качестве замены на должность главы Дагестана.

В октябре 2017 года источники РБК сообщали, что Мелков уже рассматривался на пост главы Дагестана, но отказался от этого поста. Тогда он занимал должность заместителя директора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Источники «РИА Новости» в правительстве Республики Дагестан опровергли слухи об отставке своего главы, но официальных комментариев по этой теме пока не было.

Дагестанский парламент избрал Васильева главой республики в 2018 году на пять лет, за его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих.