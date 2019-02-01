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Бывший глава Дагестана помолился в Мекке за арестованных чиновников из своей команды

01 февраля 2019, 22:54  •  132 • В России

В Саудовской Аравии во время деловой поездки в священную Мекку экс-глава Дагестана обратился к Аллаху и президенту Владимиру Путину. У себя в аккаунте Instagram Рамазан Абдулатипов написал, что на пятничной молитве в Заповедной мечети попросил у Всевышнего "мира и процветания для России", "здоровья, бодрости духа и успехов на пути достижения поставленных целей" для Владимира Владимировича, а еще "справедливости и милосердия" для чиновников из его команды - многие из которых попали под суд и следствие.

Говорит, что управленцев несправедливо оболгали, тогда как они "работали самоотверженно, мужественно и смогли вывести республику из глубокого экономического и духовного кризиса".

- По воле Всевышнего и решению Высоких инстанций должны быть изменены меры пресечения ко всем арестованным членам моей команды. Молюсь о торжестве справедливости в отношении моего брата Раджаба, представшего перед правосудием исключительно по ложным доносам трусов и подлецов, - написал Абдулатипов. - Молюсь, чтобы в Дагестане исправилась ситуация, когда многие из тех, кто спасал и развивал республику, включены в некую "организованную преступную группировку", а те, кто годами грабил и угробил республику, откупаются десятилетиями.

Всем злорадствующим (кроме насильников и предателей) бывший глава Дагестана, а с 20 декабря 2018 года Специальный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества, пожелал прощения.

- Находясь на этой святой земле, молю Всевышнего, чтобы Он вернул всем дагестанцам Иман и Совесть, а власти - способность созидать и управлять прекрасной республикой и ее талантливым народом, и не страхом и угрозами, а добрым и почтенным отношением к Человеку, - добавляет Абдулатипов.

Напомним, следователи утверждают, что его брат Раджаб за 70 млн рублей купил Магомеду Махачеву должность руководителя медико-социальной экспертизы. Махачев, в свою очередь, построил "бизнес-империю" по торговле инвалидностью.

Не менее громкие дела завели на главу управления дорог Дагестана с криминальной кличкой "Киллер", главу республиканского Фонда медстрахования по прозвищу "Моряк", экс-министра здравоохранения и других высокопоставленных чиновников республики.

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