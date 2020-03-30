Бывший генпрокурор Украины признал: Майдан использовала группа лиц для захвата власти

Бывший Генпрокурор Украины Виктор Шокин в программе «В гостях у Дмитрия Гордона», (самого популярного журналиста незалежной и бывшего депутата Киевского совета), вышедшей 27 марта 2020 года, заявил следующее: «Майдан использовала группа установленных лиц для захвата власти. Людей использовали. У лидеров майдана были обученные провокаторы. Обученные пропагандисты, ораторы, которых выпускали на сцену майдана. Людей использовали в качестве щита и в кровавых провокациях!».

Шокин также заявил: «следствие знает этих людей» (убийц и заказчиков — ред.). Каждого по имени. Он утверждал, что, когда сам узнал все факты, «был зол и не мог поверить, что в Украине есть такие кровавые мрази».

Это слова человека, который, возглавлял прокуратуру незалежной в 2015-2016 годах. Он прямо заявил, что в Киеве и в Вашингтоне хорошо знают, кто и как убивал людей зимой 2014-го.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал эти заявления — и подтвердил приведенные убийственные факты.

МИШИКО БЫЛ СРЕДИ СЦЕНАРИСТОВ

- Экс-прокурор Украины заявил, что 99% людей на Майдане были щитом — то есть их использовали втемную, а имена кукловодов известны властям и незалежной, и Соединенных Штатов.

- Было четыре группы. Стоявших на Майдане использовали как массовку. Стоявшие на сцене управляли массовкой. У них были конкретные инструкции. Третья группа - сценаристы. Это Саакашвили со своей группой. Потом те, кто имел опыт проведения цветных революций — это консультанты. «Соросята», которые и прежде делали цветные революции в разных странах. У них был опыт результативных государственных переворотов.

Бывший депутат Рады Владимир ОлейникФото: Иван МАКЕЕВ

- Была и четвертая группа?

- Это группа мощная внешнеполитическая поддержка. Мощный десант из Европы и Америки. Конгрессмены, депутаты Европарламента, которые выступали на сцене майдана. Они подогревали - Европа вас ждет! Там были американцы, прибалты. 116 человек находилось в этом десанте.

«ЯЦЕНЮК ПРОСИЛ ПУЛЮ В ЛОБ»

- Шокин говорит, что следствие знает всех по имени, но имена эти еще не время раскрывать. Почему?

- На самом Майдане было две группы — боевая, которая готовилась с давних времен - в Польше, Западной Украине, Прибалтике эти боевые группы тренировались. Именно оттуда появился Ярош — он же друг будущего главы СБУ. Они готовили силовую часть. Остальных людей использовали как щит.

- Майдановцы утверждают, что власти дали прямой приказ стрелять в январе-феврале 2014-го.

- Ну конечно, и почему тогда было сто убитых работников правоохранительных органов? Почему тогда первые погибшие были не на прекрасно освещенной сцене? Там же Яценюк выступал. Он постоянно просил пулю в лоб.

- И получил бы - если бы власть дала приказ на применение силы?

- Это была бы деморализация. Но при этом никто не был ранен или убит тогда. Тогда надели кастрюли, 16 января. Технологии задействовали — гробы начали носить на руках по майдану. Началось это еще в декабре 2013-го. Уже тогда на этой территории не действовали законы Украины. И она стала террористической. На Майдан без разрешения Парубия никто не мог зайти.

- Даже «Беркут»?

- Да, хотя там было убийство в это время. Майдан стал первым террористическим образованием.

КТО УВОЗИЛ ВИНТОВКИ?

- Но профессиональные прокуроры на Украине оставались, способные довести следствие с обвинением до суда?

- Первым генеральным прокурором Украины после переворота стал Виталий Ярема. Работники прокуратуры и следствия по горячим следам стали расследовать — что за винтовку снайперскую вывозил в экстренном порядке тогда один из деятелей Майдана Пашинский? Только я об этом выступил в Раде — мне уже направляют вызовы в прокуратуру. Мой дом штурмовали, заявляя, что у меня скрываются какие-то чеченцы.

Но когда следователи положили на стол генпрокуроры, что к убийствам причастны Парубий, Турчинов, Саакашвили и что снайперы были с их стороны — стало горячо.

- Ответ на то, кто организовывал и спонсировал и сам Майдан, и расстрелы — обязаны были дать следственные органы.

- Я опираюсь на показания граждан Грузии, которых провели на крышу гостиницы Украины. Кто дал команду их провести туда? Этих людей, приехавших по поддельным документам? Когда положили папки Яреме — тот пошел к Порошенко и показал ему: смотри!

- И что Порошенко?

- Порошенко напрямую к этим событиям причастен не был. А те, кто причастны - они получили должности, которые не соответствуют их умственному развитию. Парубий стал секретарем совета безопасности, а Турчинов - председателем парламента. Пашинский возглавил администрацию президента. С ними стали рассчитываться борзыми щенками.

- За что таким людям достались такие посты?

- Если вы совершили преступление против госвласти — вполне. Американские спецслужбы были в курсе. Исполнители просто были куклами. Они не соответствовали должности - потому ими было легче управлять. Когда Ярема доложил Порошенко и тот захотел использовать это против Турчинова и Парубия, тут же прозвучало: в отставку генпрокурора!

КТО КРУЧЕ ПРОКУРОРА?

- Что дальше?

- Дальше происходят интереснейшие события. Ярема угрожает, что предаст гласности факты. Ему угрожают отставкой. В пятницу слушают вопрос об отставке — но в отставку генпрокурора не отправляют. А в понедельник генерал-лейтенант Ярема сам пишет заявление об уходе с должности, по собственному желанию.

- Испугался?

- Он понимает что если даст ход этим материалам, то вскоре могут допросить и его. И ушел в отставку. На его место пришел генпрокурор Шокин. Товарищ президента Порошенко. Почитав материалы — он все понял. Но большинство фигурантов, кроме Авакова, от власти тогда уже ушли.

- Шокин увидел, кто отдавал приказы, но молчал 4 года?

- Сменилось руководство США. Вместо демократов, которые заказали и исполнили переворот на Украине, в Штатах пришли республиканцы. И он понимает, что ему надо как-то выйти из своей ответственности. Ведь, когда придут к власти нормальные люди — они предъявят счет. А тех, кто стрелял — уже и в живых может не быть. Скорее всего, мы вскоре увидим смерти снайперов. От инфаркта, инсульта. Надо же что-то делать с теми, кто может указать на спецслужбы других стран

- Так снайперы показания уже дали на телекамеру?

- Они дали, а Парубий, что — дал? Снайперы-граждане Грузии заявили, что они вели огонь только в целях своей безопасности - это что, показания? Бывший генпрокурор понимает, если к нему придут и спросят: вы как генпрокурор читали эти материалы? И он вынужден будет признать - читал. Его спросят — вы докладывали об этом руководству страны? Почему не дали ход материалам? Кто дал указание этого не делать? И он вынужден будет признать: ребята, там такое лежит…

СГОВОР С РЕСПУБЛИКАНЦАМИ

- Экс-прокурор пытается спасти свою свободу или жизнь?

- Думаю, Шокин выступил в сговор с американцами, со структурами президента Трампа. При конфликте в Америке республиканцев и демократов, с учетом того, что Байден участвовал активно в перевороте на Украине, случайных заявлений «со стороны» не будет. Со стороны Трампа демократы будут прямо обвинены в соучастии в перевороте на Украине. Будут прямые обвинения в адрес тех, кто убивал людей на Майдане.

- Заявление бывшего генпрокурора - это не прокурорское обвинение в суде…

- После первого шага экс-прокурора будет и второй. Американцы-республиканцы могут сказать: экс прокурора Шокина судебным властям Украины не трогать!

Путин поручил выплачивать по 5 тысяч всем имеющим право на маткапитал Бывший руководитель главного надзорного органа незалежной признал, что имена инициаторов госпереворота в Киеве давно не были секретомФото: Галина САПОЖНИКОВА

- А если американцы дадут отмашку — половина политической элиты Украины сядет?

- Ну, бежать им сейчас точно некуда. Их гаранты — многие - ушли с политической арены. Другие страны их не примут. Может, кроме Меркель. Дела «с кровью» не пройдут. Любая европейская страна пойдет на сотрудничество со следствием — она больше приобретет, если не даст прятать этих негодяев.

- Когда все таки имена прозвучат?

- Тут уже не экс-президенту Януковичу будут что -то предъявлять — а тем, кто на Украине живет и здравствует. Например, фигурам вроде экс-главы администрации президента. Бомба в том, что многие из тех, кто это все «расследовал» — они или убийцы, или соучастники убийц.

- И такие люди никогда не делают «случайных заявлений»?

- Конечно, они всегда согласованы. В том числе, с командой Трампа. Дальше прозвучат заявления прямые. Например, что отдавали указания и покрывали потом расстрелы именно демократы США. Одно дело, когда Байдена- старшего обвиняют в том, что он применял антикоррупционное законодательство в своих интересах, чтобы спасти сына. А тут уже дело политическое и связанное с гибелью граждан. Они прикрывали преступления - и не давали их расследовать.

БУНТАРИ НА ПОДРЯДЕ

- Зацепит многие украинские структуры?

- Многие. После переворота 21 февраля 2014-го в Раде сразу проголосовали за закон об амнистии тем, кто совершил госпереворот. 80 статей тогда попало под амнистию! Среди них три статьи о терроризме, например, о его финансировании. Или о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. И потому, когда убийца Иван Бубенчик заявил, что он стрелял в сотрудников милиции — в любой стране его бы ждал серьезный срок. Но убийцу...не смогли привлечь. Собранные материалы предложили пустить «под нож».

- А законодательство?

- Генпрокурор понимал, что это противоречит уголовно-процессуальному кодексу. Но ничего не мог сделать. То есть был наложен запрет на независимое, реальное расследование.

- Шокин признал, что он не смог документально доказать вину тех, кто убивал людей на Майдане?

- Нет. Хотя он, я полагаю, имеет дубликат материалов о расследовании. Где есть виновные. Он сейчас готовит обоснование — почему он не смог это использовать в судебных слушаниях. И наверняка будет ссылаться на экс-президента Порошенко. А тот — кивать на американское посольство.

- Ни шагу без американцев?

- Когда сейчас Шокин рассказал, что на него как на прокурора давили американцы, то всплыло вот что: Шокина тогда вызывал Порошенко. И сказал прокурору, чтобы тот написал заявление — так требует Байден, вице-президент США. Шокин тогда спрашивал президента Украины — что делать с материалами расследования? Сроки то подпирают! И следователи ведь большую работу провели. А тот говорит — нельзя! Американцы не рекомендуют. Ну и что генпрокурору делать после таких слов президента?

- Что?

- Шокин понял — сейчас произойдет смена власти. И следующие начнут сажать пачками. Он понимал, что ему надо быть первым в этом деле. Чтобы не сесть.

- Не сядет?

- Если будет нормальная украинская власть — то, если он совершил преступление, то будет отвечать. А его состав преступления — в бездействии. В преступном. Почему после переворота стали срезать деревья — а там же понятно было, с каких сторон пули входили. И на кого тогда укажут следователи, если вот с этим станут разбираться? Наверное, на генпрокурора.

- А тот на кого?

- На президента, Порошенко… Так круг замкнется.

Потому что конкретных исполнителей привлечь будет сложно.

- Почему?

- Часть — покойники. Часть — ими станут. Грузинские снайперы, те что еще живы — наверное заключат сделку со следствием. Чтобы получить меньший или условный срок, и прямо указать на заказчика. На одного из них -Саакашвили.

- Отчего сейчас ?

- Шокин чувствует, что все идет к укреплению позиций Трампа и к его переизбранию. А тот захочет максимально убрать демократов, чтобы их и в нижней палате не было большинство. И фактор Украины тут может сыграть серьезную роль. Если это связать с семейством Байденов «на крови» — ого, в США это хорошо пройдет.

КРОВЬ ЛЮДСКАЯ НЕ ВОДИЦА

- То есть украинская кровь — разменная карта американских выборов?

- Джулиани назвал сумму в 100 млрд разворованных денег украинской элитой совместно с американскими демократами. И эта история не может погаснуть «просто так». Если сейчас начнутся голодные бунты на Украине —то в США ничего Киеву не простят. И будут инициировать посадки по полной программе.

- Что будет делать президент Зеленский в такой ситуации?

- Сегодня не могу сказать. Кто правит на Украине? Вряд ли Зеленский — он, на мой взгляд, не президент. И не вполне понимает, что делать. И читает тексты, не понимая их.

- Но он может поступать согласно конституции?

- 21 февраля 2014 года Рада поменяла треть конституции. Перед тем, как ее менять, надо вообще-то спросить Конституционный суд. Знаете, за сколько приняли такие изменения — за 8 минут! Я писал обращение в Конституционный суд — а вы рассматривали в суде изменения в Конституцию? Они пишут — нет . В парламент написал такой запрос— тоже нет. Написал Зеленскому - и его администрация отвечает, мол, нет, не рассматривали. Я отправлял запросы в этом году.

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