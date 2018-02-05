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Бывший генпрокурор Украины нашёл, чем ответить на оскорбления Джо Байдена
05 февраля 2018, 22:24 • 368 • Политика
Экс-вице-президент США назвал бывшего главу ГПУ "сукиным сыном" и шантажом добился его увольнения.
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, которого экс-вице-президент США Джо Байден назвал "сукиным сыном", дал американцу свой ответ. Экс-глава ГПУ охарактеризовал престарелого американского политика, как "просто особь".
Ранее Джо Байден публично рассказал, как шантажом заставил власти Украины уволить непонравившегося США генпрокурора. При этом бывший вице-президент назвал экс-главу ГПУ сукиным сыном и рассмеялся.
Он добавил, что слова Байдена являются ещё одним доказательством того, что его увольнение с поста генерального прокурора Украины было незаконным.
Напомним, что, по словам самого Байдена, он дал президенту Украины Петру Порошенко сутки на то, чтобы уволить Шокина с поста генпрокурора. В противном случае Байден пригрозил тем, что Украина не получит финансовую помощь от США.
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