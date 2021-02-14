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Бывший депутат Верховной рады предложил установить на Украине памятник Путину

14 февраля 2021, 10:10  •  257 • Украина

Бывший народный депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей официальной страничке в социальной сети выступил с неожиданным предложением.

«Дорогие друзья! Сегодня я хочу выступить с инициативой поставить в Украине памятник президенту России Владимиру Владимировичу Путину — главному спасителю украинских солдат.

Благодаря его действиям в Минске ровно 6 лет назад тысячи украинских солдат вернулись домой живыми, а не остались лежать на холодных терриконах Донбасса!» — написал он, предложив еще ряд мер, направленных на установление мира на Украине.

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