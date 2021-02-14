Бывший депутат Верховной рады предложил установить на Украине памятник Путину

Бывший народный депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей официальной страничке в социальной сети выступил с неожиданным предложением.«Дорогие друзья! Сегодня я хочу выступить с инициативой поставить в Украине памятник президенту России Владимиру Владимировичу Путину — главному спасителю украинских солдат.Благодаря его действиям в Минске ровно 6 лет назад тысячи украинских солдат вернулись домой живыми, а не остались лежать на холодных терриконах Донбасса!» — написал он, предложив еще ряд мер, направленных на установление мира на Украине.