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Бывший депутат Рады рассказал о преступлениях ВСУ в Донбассе

18 августа 2019, 11:54  •  195 • Украина
Бывший украинский депутат Алексей Журавко опубликовал документы, по его словам, свидетельствующие о преступлениях военных ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.
 
РИА Новости
 

«В отчёте сообщается о росте количества преступлений против гражданского мирного населения», — написал Журавко.

Так, политик отмечает, что в 2014 году один из служащих по контракту в состоянии опьянения «незаконно проник в частный дом, и во время изнасилования девушки убил её отца».

В 2015 году, пишет Журавко, сержант, управляя боевой машиной «в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов», в результате чего скончалась девушка, а вторая гражданка получила «травмы различной степени тяжести».

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное убийство», говорится в тексте.

«Вследствие правонарушений с участием военнослужащих и работников Вооружённых Сил Украины всего погибло 60 гражданских лиц (2014 — 23, 2015 — 37)», — указал экс-депутат Рады.

В июле власти самопровозглашённой Луганской народной республики потребовали от международных организаций провести расследование обстрела Первомайска со стороны украинских военнослужащих.

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