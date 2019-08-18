|
Бывший депутат Рады рассказал о преступлениях ВСУ в Донбассе
18 августа 2019, 11:54 • 195 • Украина
Бывший украинский депутат Алексей Журавко опубликовал документы, по его словам, свидетельствующие о преступлениях военных ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.
РИА Новости
«В отчёте сообщается о росте количества преступлений против гражданского мирного населения», — написал Журавко.
Так, политик отмечает, что в 2014 году один из служащих по контракту в состоянии опьянения «незаконно проник в частный дом, и во время изнасилования девушки убил её отца».
В 2015 году, пишет Журавко, сержант, управляя боевой машиной «в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов», в результате чего скончалась девушка, а вторая гражданка получила «травмы различной степени тяжести».
По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное убийство», говорится в тексте.
«Вследствие правонарушений с участием военнослужащих и работников Вооружённых Сил Украины всего погибло 60 гражданских лиц (2014 — 23, 2015 — 37)», — указал экс-депутат Рады.
В июле власти самопровозглашённой Луганской народной республики потребовали от международных организаций провести расследование обстрела Первомайска со стороны украинских военнослужащих.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
195
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2019, 04:09
|
17 августа 2019, 03:39
|
16 августа 2019, 21:09
|
16 августа 2019, 04:54
|
12 августа 2019, 21:09
|
13 августа 2019, 15:09
|
12 августа 2019, 11:52