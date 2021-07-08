Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью

Царёв подтвердил, что сценарий, озвученный Затулиным, он «слышал во многих высоких кабинетах», и «возник он не на пустом месте». По мнению Царёва, «для его реализации нет предпосылок», хотя ранее сам Царёв заявлял, что украинскому государству в его сегодняшнем виде осталось год-два, и такой сценарий «был бы оптимальным для Украины и Донбасса». А про год-два Царёв упомянул в той связи, что «через два года основные украинские активы и земли скупит Запад, заведёт свои ЧВК и откроет военные базы».

Затулин же заявил следующее: возникает, де, ощущение, что наступает время развязки для украинского проекта. И приходится оно на время «после дня независимости в августе». «Это, скорее всего, осень». Затулин сравнил Владимира Зеленского с Михаилом Саакашвили накануне пятидневной войны – мол, «опять хотят что-то подобное». «Нас ждут интересные времена, – пообещал Затулин, – вопрос о том, какой быть Украине и быть ли ей вообще, может решиться в этом году».

Почему говорится об осени, понять немудрено – как мы не раз сообщали, по осени Зеленский рассчитывает уволить министра обороны Андрея Тарана и создать таким образом условия для наступления украинской армии на Донбассе. Кстати, новость о том, что сменить Тарана в кресле министра может «слуга народа» Ирина Верещук, нам подтвердил депутат Рады Нестор Шуфрич, которому Верещук вчера в телеэфире пообещала «выбить зубы». Верещук уже получила предложение от Зеленского и пообещала ему, что отдаст приказ к наступлению не мешкая, как её предшественник и главком Руслан Хомчак.

Мы уже не раз писали о том, что чем раньше наступит развязка украинского сюжета, тем вернее Россия упредит появление на Чёрном море американской и британской военных баз (обе уже строятся, в Очакове и Николаеве, и строительство американской близится к завершению). Накануне англичане пообещали повторить свою недавнюю провокацию с заходом военного корабля в российские территориальные воды у берегов Крыма, ибо считают их «украинскими» – не самое веское основание для провоцирования войны в черноморском бассейне. Впрочем, британской короне это не впервой.