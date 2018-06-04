Бывшие союзники разорвут экономику США в клочья! • 412 • Аналитика







Тем удивительнее, что сейчас, перед саммитом G7 в Канаде, ситуация грозит повториться, но уже зеркально. Как заявил министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр, уже президент США рискует оказаться в изоляции на саммите G7. И причиной тому будет торговая политика, которую проводит нынешняя администрация США.





Столь острую реакцию традиционных американских партнеров и союзников вызвали односторонние заградительные пошлины, введенные Вашингтоном против целого ряда государств. Касаются они стали и алюминия, и затрагивают в том числе таких ближайших партнеров США, как страны Евросоюза, Канада, Мексика.



Пошлины на сталь составляют 25%. На алюминий – 10%. Много ли это? Пожалуй, да, если учесть, что речь идет о достаточно развитых государствах, где высока себестоимость продукции (высокие зарплаты, соц. гарантии, экологические нормы и т.д.). Резерва для европейских или канадских производителей просто нет, и продавать продукцию себе в убыток они вряд ли станут. Несколько особняком стоит Мексика. Но и она вряд ли хочет терять прибыль, да и в принципе мексиканцы очень болезненно реагируют на любые притеснения со стороны богатого северного соседа.



На американские меры по защите рынка болезненно отреагировали все страны, которые так или иначе пострадают от новых пошлин. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что односторонние меры одного государства недопустимы, когда речь идет об устоявшейся системе мировой торговли. А глава МИД Германии Хайко Маас настаивает на принятии ответных мер.



На словах ярче всех проявил себя президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал введенные администрацией Трампа пошлины карательными, а взгляды самого Трампа – экономическим национализмом. Это само по себе почти пощечина, учитывая то, как в современной Европе боятся национализма. А с учетом того, что сам Макрон является проектом американских спецслужб, раздутым буквально из ничего в противовес Марин Ле Пен, такая дерзость стала и вовсе чем-то неслыханным.



А на деле жестче всех ответили канадцы. Они подготовили сразу два списка, в который вошли более ста американских товаров, на которые могут быть наложены ответные американские санкции. Один список предполагает пошлину 25%, другой – 10%. В общем, классическое «око за око», но в более жесткой современной интерпретации: вы нам плюнули в глаз, а мы вам в ответ плеснем кислотой!



Страсти разгораются нешуточные. Сразу вспомнилась бессмертная фраза из фильма «Брат-2»: «Здесь все понарошку. Кроме денег». Господин Трамп решил ударить партнеров по карману, и похоже, что на этот раз они постараются этого ему не простить.



А с другой стороны, Трамп ведь совсем не дурак, и он во многом прав. За последние десятилетия партнеры Америки привыкли к льготам, поблажкам, преференциям в торговле с Вашингтоном. Это устраивало США, пока они могли строить свое процветание на экспорте доллара. Но сейчас в Соединенных Штатах зреет понимание, что скоро сказке может прийти конец, экспортировать нули на банковских счетах больше не получится (а превращение юаня в мировую резервную валюту — вопрос уже даже не десятилетий), и для поддержания штанов пока прекратить гробить собственную промышленность.



Самое важное, что нам нужно понять: происходящее за океаном — это не глупый популизм выжившего из ума миллиардера, а следствие борьбы мощнейших группировок внутри американской элиты. Одна из них настроена на продолжение сладкой американской сказки и готова для этого уничтожить Россию и Китай. Другая более прагматична: может, союзники Трампа и хотели бы покончить с РФ и Китаем и даже наверняка не отказались бы от этого, но считают, что разумнее подстраховаться и наполнить доллар более серьезным товарным и технологическим содержанием. Болгарская чешма. Черновик из прошлого



Что же касается антиамериканской риторики ЕС и других «пострадавших», то она, скорее всего, потихоньку сойдет на нет. В Германии уже понимают, что слишком громко кричать нельзя: если за сталью последуют и пошлины на автомобили, это ударит по Германии очень сильно, поставив под угрозу до пяти процентов немецкого ВВП.



В свою очередь, можно быть уверенным и в том, что в планы США вовсе не входит превращение европейской экономики в руины. Поэтому без особого повода Вашингтон вряд ли прибегнет к самым болезненным для европейской экономики мерам.



Так что они, конечно, договорятся. Но не простят этого Трампу уже никогда. И можно только гадать, где и когда ЕС постелет Вашингтону ковровую дорожку из банановой кожуры.



И все-таки мир меняется. И даже не так медленно, как все мы привыкли думать.



Интересно, а покинет ли Трамп саммит G7 досрочно? Примерно четыре года назад российский президент В. Путин отправился в Австралию, где проходил саммит «большой двадцатки». Недавно Крым вернулся в состав России, страны «свободного мира» были жутко этим возмущены, и Путина не то чтобы полностью игнорировали, но всячески давали понять, что он бяка и бука. С ним не хотели встречаться, фотографироваться, обедать. А когда наш ВВП участвовал в официальных мероприятиях саммита, президент США В. Обама позволял себе открыто посмеиваться, бросая на него косые взгляды.Тем удивительнее, что сейчас, перед саммитом G7 в Канаде, ситуация грозит повториться, но уже зеркально. Как заявил министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр, уже президент США рискует оказаться в изоляции на саммите G7. И причиной тому будет торговая политика, которую проводит нынешняя администрация США.Столь острую реакцию традиционных американских партнеров и союзников вызвали односторонние заградительные пошлины, введенные Вашингтоном против целого ряда государств. Касаются они стали и алюминия, и затрагивают в том числе таких ближайших партнеров США, как страны Евросоюза, Канада, Мексика.Пошлины на сталь составляют 25%. На алюминий – 10%. Много ли это? Пожалуй, да, если учесть, что речь идет о достаточно развитых государствах, где высока себестоимость продукции (высокие зарплаты, соц. гарантии, экологические нормы и т.д.). Резерва для европейских или канадских производителей просто нет, и продавать продукцию себе в убыток они вряд ли станут. Несколько особняком стоит Мексика. Но и она вряд ли хочет терять прибыль, да и в принципе мексиканцы очень болезненно реагируют на любые притеснения со стороны богатого северного соседа.На американские меры по защите рынка болезненно отреагировали все страны, которые так или иначе пострадают от новых пошлин. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что односторонние меры одного государства недопустимы, когда речь идет об устоявшейся системе мировой торговли. А глава МИД Германии Хайко Маас настаивает на принятии ответных мер.На словах ярче всех проявил себя президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал введенные администрацией Трампа пошлины карательными, а взгляды самого Трампа – экономическим национализмом. Это само по себе почти пощечина, учитывая то, как в современной Европе боятся национализма. А с учетом того, что сам Макрон является проектом американских спецслужб, раздутым буквально из ничего в противовес Марин Ле Пен, такая дерзость стала и вовсе чем-то неслыханным.А на деле жестче всех ответили канадцы. Они подготовили сразу два списка, в который вошли более ста американских товаров, на которые могут быть наложены ответные американские санкции. Один список предполагает пошлину 25%, другой – 10%. В общем, классическое «око за око», но в более жесткой современной интерпретации: вы нам плюнули в глаз, а мы вам в ответ плеснем кислотой!Страсти разгораются нешуточные. Сразу вспомнилась бессмертная фраза из фильма «Брат-2»: «Здесь все понарошку. Кроме денег». Господин Трамп решил ударить партнеров по карману, и похоже, что на этот раз они постараются этого ему не простить.А с другой стороны, Трамп ведь совсем не дурак, и он во многом прав. За последние десятилетия партнеры Америки привыкли к льготам, поблажкам, преференциям в торговле с Вашингтоном. Это устраивало США, пока они могли строить свое процветание на экспорте доллара. Но сейчас в Соединенных Штатах зреет понимание, что скоро сказке может прийти конец, экспортировать нули на банковских счетах больше не получится (а превращение юаня в мировую резервную валюту — вопрос уже даже не десятилетий), и для поддержания штанов пока прекратить гробить собственную промышленность.Самое важное, что нам нужно понять: происходящее за океаном — это не глупый популизм выжившего из ума миллиардера, а следствие борьбы мощнейших группировок внутри американской элиты. Одна из них настроена на продолжение сладкой американской сказки и готова для этого уничтожить Россию и Китай. Другая более прагматична: может, союзники Трампа и хотели бы покончить с РФ и Китаем и даже наверняка не отказались бы от этого, но считают, что разумнее подстраховаться и наполнить доллар более серьезным товарным и технологическим содержанием.Что же касается антиамериканской риторики ЕС и других «пострадавших», то она, скорее всего, потихоньку сойдет на нет. В Германии уже понимают, что слишком громко кричать нельзя: если за сталью последуют и пошлины на автомобили, это ударит по Германии очень сильно, поставив под угрозу до пяти процентов немецкого ВВП.В свою очередь, можно быть уверенным и в том, что в планы США вовсе не входит превращение европейской экономики в руины. Поэтому без особого повода Вашингтон вряд ли прибегнет к самым болезненным для европейской экономики мерам.Так что они, конечно, договорятся. Но не простят этого Трампу уже никогда. И можно только гадать, где и когда ЕС постелет Вашингтону ковровую дорожку из банановой кожуры.И все-таки мир меняется. И даже не так медленно, как все мы привыкли думать.Интересно, а покинет ли Трамп саммит G7 досрочно? Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 412 Источник Похожие новости Бывшие союзники разорвут экономику США в клочья! Болгария открывает балканскую дверь. Россия, возвращайся! Армяне. Улица. Майдан

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