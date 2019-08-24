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Бывшие союзники нацистов до сих пор мстят Советскому Союзу

24 августа 2019, 20:54  •  63 • Война
В связи с 80-й годовщиной подписания Договора о ненападении между Германией и СССР («пакт Молотова – Риббентропа») Польша, Румыния, Латвия, Литва и Эстония призвали правительства европейских стран оказать финансовую и моральную поддержку дальнейшим расследованиям деяний тоталитарных режимов, под каковыми заявители понимают нацизм и коммунизм. «Мы должны сообща противостоять тоталитаризму», – говорится в заявлении.
Подписанты заявления умалчивают, что советско-германский договор о ненападении на момент его подписания не был чем-то исключительным. До СССР подобные пакты с Германией подписали Польша (самая первая, в 1934 г., пакт Пилсудского – Риббентропа), Франция (пакт Бонне – Риббентропа), Великобритания (пакт Чемберлена – Риббентропа), Эстония (пакт Сельтера – Риббентропа), Литва (пакт Урбшиса – Риббентропа), Латвия (пакт Мунтерса – Риббентропа). Советский Союз подписал аналогичное соглашение последним.
Обрушиваясь с критикой на «пакт Молотова – Риббентропа», современные руководители Польши, Румынии, Литвы, Латвии и Эстонии пытаются скрыть деяния собственных политиков накануне и в годы Второй мировой войны.
Польша надеялась поучаствовать вместе с Гитлером в нападении на СССР. Визиты нацистских политиков и военачальников в Польшу в 1930-х были нормой. Сюда приезжали министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс, командующий люфтваффе Герман Геринг. В 1931 г. Варшава подписала соглашение о сотрудничестве с Японией, оккупировавшей Китай. Было подписано соглашение о сотрудничестве между спецслужбами Польши и фашистской Италии.
Незадолго до войны офицер Генштаба Войска Польского Стефан Мосор подготовил для вышестоящего командования доклад, в котором прогнозировал, что польская армия в случае нападения Германии продержатся максимум две недели, и предложил создать на территории Польши пункты базирования для советской авиации и бронетехники. Мосор предрекал, что без помощи СССР Польше не справиться. За это он был обвинён в распространении пораженческих настроений и отстранён от должности.
Румыния атаковала СССР одновременно с Германией 22 июня 1941 г. В современной Румынии союзник Гитлера маршал Ион Антонеску объявлен героем, его идея Великой Румынии (поглощение Молдавии и части Украины) приобрела второе дыхание. В Литве, Латвии и Эстонии национал-коллаборационисты, воевавшие на сторона Гитлера, в т.ч. члены национальных дивизий СС, объявлены «борцами за независимость», а символы Победы над фашизмом законодательно запрещены.
Запятнав себя сотрудничеством с нацистами накануне и во время Второй мировой войны и поддержкой неонацистских настроений в постсоветское время, Польша, Румыния и республики Прибалтики пытаются сегодня скрыть позор собственных правителей.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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