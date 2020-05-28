Бывшие послы США в Киеве по привычке вмешиваются в украинские дела

Демократическая партия США срочно рекрутировала бывших послов в Украине на защиту своего кандидата на президентских выборах Джо Байдена.Бывшие американские послы в Незалежной опубликовали открытое письмо с требованием прекратить внедрять Украину во внутреннюю политику США. Это реакция на опубликованные разговоры Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом.В достоверности «пленок Деркача» сомневаться не приходится, учитывая какое бурление в США и на Украине они вызвали.Если вкратце, то в своем письме бывшие дипломаты рассуждают о демократических ценностях и призывают прекратить расследование коррупционных скандалов на Украине, которые могут нанести значительный вред репутации Байдена.Вот чего стоят все западные разглагольствования о борьбе с коррупцией. Когда это выгодно американцам, на коррупционные преступления можно закрыть глаза. Именно эту мысль пытаются донести бывшие послы США на Украине.Интересная деталь - заявление послов опубликовано на сайте «Атлантического совета», организации, которая является аналитическим центром НАТО.