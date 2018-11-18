Бывшие генштабисты Украины боятся войны с соседом

В недавнем прошлом заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в интервью украинским СМИ, что в случае, если Российская Федерация вздумает закрыть Азовское море для входа-выхода украинских судов, это может подтолкнуть стороны «к большой войне». 65-летний генерал Романенко при этом с глубоким прискорбием отмечает, что битва такая «нецелесообразна», поскольку героические ВСУ ответить коллегам с востока толком не смогут. А рассчитывать на оперативную помощь Запада в лице НАТО, Киеву, к вящей печали генерала, тоже не приходится: «Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую».

Симптоматично, что накануне бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире одного из украинских телеканалов признал, что при прямом столкновении с российскими частями воины с трезубцем наперевес героями выглядеть не будут — наоборот. Ну, а замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Гергий Тука предательски признал, что денег на военно-морскую базу на Азове у Киева нет, и забросать бирюзовыми беретами или натовскими касками соседей не получится никак.

«КП» попросила прокомментировать заявление бывшего генштабиста известного украинского политолога.

Ростислав ИЩЕНКО:

- Ничего за таким заявление не стоит, потому что Россия не может закрыть Азовское море. Да, Россия может не пропускать какие-то украинские корабли под керченским мостом. Но вообще Азов - это внутренние воды двух стран. Их нельзя по факту закрыть одной из сторон. Собственно, Россия и не собирается. А так Романенко правильно сказал. Если совершаются действия выходящие за рамки правового поля, то рано или поздно это может привести к столкновению. А то, что Запад не захочет, да и не может, военным образом помогать Украине в противостоянии с Россией - это тоже общее место. Уже несколько лет назад открыто говорилось, что даже вступившие в НАТО страны Балтии они особо защищать не собирались. Было откровенно заявлено, что Лондон, Париж и Берлин не будут подставлять под ядерные удары из за каких то там Таллина и Риги. Что уж там говорить про Киев.

Да, и состояние украинских вооруженных сил господин Романенко, полагаю, способен трезво оценить - ему тут можно верить.