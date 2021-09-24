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Бывшему вице-премьеру Крыма предъявили обвинения: Украл из бюджета свыше 57 млн
24 сентября 2021, 15:40 • 143 • Политика
Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей. "Кабанов, Храмов и Журавлёв, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств", - заявил следователь на суде.
Стало известно, в чём подозревают задержанного накануне заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова. По версии следствия, он украл из бюджета свыше 57 миллионов рублей.
Об этом стало известно на судебном заседании, в рамках которого бывшему вице-премьеру избирали меру пресечения. По словам представителя следствия, Кабанов действовал не один, а вместе с подельниками.
- сказал следователь на суде.
Напомним, ранее Евгений Кабанова был освобождён от должности, а затем и задержан.
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