Бывшему вице-премьеру Крыма предъявили обвинения: Украл из бюджета свыше 57 млн

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей. "Кабанов, Храмов и Журавлёв, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств", - заявил следователь на суде.

Стало известно, в чём подозревают задержанного накануне заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова. По версии следствия, он украл из бюджета свыше 57 миллионов рублей.

Об этом стало известно на судебном заседании, в рамках которого бывшему вице-премьеру избирали меру пресечения. По словам представителя следствия, Кабанов действовал не один, а вместе с подельниками.

Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлёв, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 миллионов 558 тысяч рублей,

- сказал следователь на суде.

Напомним, ранее Евгений Кабанова был освобождён от должности, а затем и задержан.