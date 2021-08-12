|
Бывшему послу Азербайджана на полвека запретили въезд в Россию
12 августа 2021, 22:40 • 129 • Политика
МВД России запретило экс-послу Азербайджана Исфандияру Вагабадзе въезд в нашу страну из-за оскорблений русских.
Россия запретила въезд бывшему послу Азербайджана Исфандияру Вагабадзе из-за оскорбительных заявлений в адрес русских. Аналогичный запрет также введен в отношении гражданина Казахстана Куата Ахметова, который организовал "языковые рейды" против русскоязычных.
В МВД России отметили, что запрет на въезд для обоих введен сроком на 50 лет. В ведомстве объяснили, что указанные граждане "допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь", потому и было принято решение запретить им посещать нашу страну.
Кроме того, добавили в министерстве, что таким образом продолжается работа против иностранцев, публично выражающих "пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом".
Напомним, что Исфандияр Вагабадзе записал видеоролик в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского, где оскорбительно отозвался о нем и о русском народе.
В азербайджанском МИД на эту запись лишь ответили, что дипломат ныне не работает в ведомстве.
Подпишитесь на нас
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2021, 07:10
|
11 августа 2021, 04:30
|
08 августа 2021, 19:40
|
10 августа 2021, 01:55
|
07 августа 2021, 04:15
|
08 августа 2021, 17:50
|
11 августа 2021, 02:40