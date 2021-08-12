Бывшему послу Азербайджана на полвека запретили въезд в Россию

МВД России запретило экс-послу Азербайджана Исфандияру Вагабадзе въезд в нашу страну из-за оскорблений русских.

Россия запретила въезд бывшему послу Азербайджана Исфандияру Вагабадзе из-за оскорбительных заявлений в адрес русских. Аналогичный запрет также введен в отношении гражданина Казахстана Куата Ахметова, который организовал "языковые рейды" против русскоязычных.

В МВД России отметили, что запрет на въезд для обоих введен сроком на 50 лет. В ведомстве объяснили, что указанные граждане "допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь", потому и было принято решение запретить им посещать нашу страну.

Кроме того, добавили в министерстве, что таким образом продолжается работа против иностранцев, публично выражающих "пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом".

Напомним, что Исфандияр Вагабадзе записал видеоролик в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского, где оскорбительно отозвался о нем и о русском народе.

В азербайджанском МИД на эту запись лишь ответили, что дипломат ныне не работает в ведомстве.