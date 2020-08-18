Бывшего соперника Лукашенко вынудили извиниться в Киеве за Донбасс

Украинские радикалы выследили экс-претендента в кандидаты на выборах Белоруссии Валерия Цепкало и заставили извиниться за слова о Донбассе. Как сообщает "Новороссия", мужчины обступили Цепкало во время его пребывания в Киеве и напомнили о произнесённых им оценках Украины.

В частности, радикалы потребовали от Цепкало взять слова о гражданской войне на Украине обратно.

На это политик растерянно заявлял, что ошибся в своих оценках. Он признался, что говорил о том, чего сам и не знает.

Кроме того, белорусский оппозиционер пообещал разместить пост, опровергающий свои же слова о гражданской войне в Донбассе, в своём Facebook-аккаунте.

Ранее бежавший из страны Цепкало призвал создать комитет народного единства для Белоруссии. По его словам, в совет должны войти бывшие политики, деятели науки и культуры, спортсмены.