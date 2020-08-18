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Бывшего соперника Лукашенко вынудили извиниться в Киеве за Донбасс

18 августа 2020, 12:20  •  65 • Политика
Так и не ставший кандидатом в президенты Белоруссии Валерий Цепкало извинился перед украинскими радикалами за слова о Донбассе.
Украинские радикалы выследили экс-претендента в кандидаты на выборах Белоруссии Валерия Цепкало и заставили извиниться за слова о Донбассе. Как сообщает "Новороссия", мужчины обступили Цепкало во время его пребывания в Киеве и напомнили о произнесённых им оценках Украины.
В частности, радикалы потребовали от Цепкало взять слова о гражданской войне на Украине обратно.
На это политик растерянно заявлял, что ошибся в своих оценках. Он признался, что говорил о том, чего сам и не знает.
Кроме того, белорусский оппозиционер пообещал разместить пост, опровергающий свои же слова о гражданской войне в Донбассе, в своём Facebook-аккаунте.
Ранее бежавший из страны Цепкало призвал создать комитет народного единства для Белоруссии. По его словам, в совет должны войти бывшие политики, деятели науки и культуры, спортсмены.

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