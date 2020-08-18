|
Бывшего соперника Лукашенко вынудили извиниться в Киеве за Донбасс
18 августа 2020, 12:20 • 65 • Политика
Так и не ставший кандидатом в президенты Белоруссии Валерий Цепкало извинился перед украинскими радикалами за слова о Донбассе.
Украинские радикалы выследили экс-претендента в кандидаты на выборах Белоруссии Валерия Цепкало и заставили извиниться за слова о Донбассе. Как сообщает "Новороссия", мужчины обступили Цепкало во время его пребывания в Киеве и напомнили о произнесённых им оценках Украины.
В частности, радикалы потребовали от Цепкало взять слова о гражданской войне на Украине обратно.
На это политик растерянно заявлял, что ошибся в своих оценках. Он признался, что говорил о том, чего сам и не знает.
Кроме того, белорусский оппозиционер пообещал разместить пост, опровергающий свои же слова о гражданской войне в Донбассе, в своём Facebook-аккаунте.
Ранее бежавший из страны Цепкало призвал создать комитет народного единства для Белоруссии. По его словам, в совет должны войти бывшие политики, деятели науки и культуры, спортсмены.
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2020, 17:15
|
15 августа 2020, 03:40
|
15 августа 2020, 12:50
|
11 августа 2020, 15:20
|
14 августа 2020, 19:25
|
14 августа 2020, 00:10
|
17 августа 2020, 11:35