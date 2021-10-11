Бывшего «слугу народа» Антона Полякова убрали, чтобы не мешать иностранцам рулить Украиной

Как выясняется, незадолго до смерти Поляков зарегистрировал в Раде законопроект №6009 – «О немедленном восстановлении государственного суверенитета в сфере государственного управления», запрещающий вмешательство иностранцев в работу органов власти. Тонкость в том, что если бы «слуги» не поддержали инициативу Полякова, они бы выставили себя сторонниками внешнего управления Украиной. А если бы поддержали, из властных структур начался бы исход «соросят», чего допустить «слуги» никак не могут.

Сюжет: Украинский кризис

«Нам сообщили, что в крови умершего нашли алкоголь и метадон», - указывает одесский публицист Юрий Ткачёв (этим, считающимся в России наркотическим веществом на Украине врачи проводят стоящим на учёте наркоманам «заместительную терапию», и препарат раздобыть сравнительно несложно). Но мешать алкоголь с этим веществом – смертельный риск, и те, кто метадон принимает, знают об этом риске. Остаётся объяснить, с чего это вдруг Поляков, не замеченный в употреблении препаратов, да ещё таких сомнительных, решился его употребить. Ещё неплохо было бы прояснить, а кто сделал укол? Сам Поляков – или ему кто-то «помог»? А ещё, сообщает киевское издание «Вести», изменились показания таксиста, который вёз Полякова. Теперь он утверждает, что депутата пересадили к нему «из другой машины» и «попросили доставить домой». Служба теленовостей «ТСН» сообщила в этой связи, что у таксиста, подвозившего Полякова, яркое криминальное прошлое – в 2017 году он проходил по уголовному делу о торговле людьми (и его собирались осудить по ст. 149 ч. 2 УК Украины). У предполагаемого собутыльника Полякова, помощника депутата Руслана Джамбулатова, тоже непростое, но весьма авторитетное прошлое. Если верить информации в сети, в мае украинский Совбез внёс его в «реестр» воров в законе. Джамбулатов – помощник депутата ВР Анны Скороход, у которой, судя по всему, был роман с женатым Поляковым (Скороход тоже замужем). В общем, «Санта Барбара», да и только – когда бы не история с примечательным законопроектом, о котором упоминалось выше. Ряд украинских экспертов сходится во мнении, что для «слуг» этот законопроект был не решаемой задачей. Возможно, Полякова убеждали отозвать документ, но депутат пошёл на принцип – за что мог поплатиться.