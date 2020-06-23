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Бывшего президента Киргизии приговорили к тюремному сроку

23 июня 2020, 14:00  •  23 • Политика
Алмазбек Атамбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алмазбека Атамбаева признали виновным в коррупции
В Бишкеке суд приговорил бывшего президента Киргизии к тюремному сроку в 11 лет.
Как сообщает РИА "Новости",Алмазбека Атамбаева признали виновным в коррупции и незаконном освобождении киргизского криминального авторитета. Кроме лишения свободы экс-президента ждет конфискация имущества и государственных наград.
Ранее "Утро.ру" писало, что в Киргизии сотрудники милиции провели операцию по задержанию Атамбаева. При этом его сторонники пытались помешать силовикам попасть на территорию резиденции бывшего главы республики. В результате столкновений пострадали 79 человек. В конце концов Атамбаев решил сдаться властям, напоминает НСН. После чего ему предъявили обвинение в коррупции и отправили в СИЗО.

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