Бывшего президента Киргизии приговорили к тюремному сроку

Алмазбек Атамбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Алмазбека Атамбаева признали виновным в коррупции

В Бишкеке суд приговорил бывшего президента Киргизии к тюремному сроку в 11 лет.

Как сообщает РИА "Новости",Алмазбека Атамбаева признали виновным в коррупции и незаконном освобождении киргизского криминального авторитета. Кроме лишения свободы экс-президента ждет конфискация имущества и государственных наград.

Ранее "Утро.ру" писало, что в Киргизии сотрудники милиции провели операцию по задержанию Атамбаева. При этом его сторонники пытались помешать силовикам попасть на территорию резиденции бывшего главы республики. В результате столкновений пострадали 79 человек. В конце концов Атамбаев решил сдаться властям, напоминает НСН. После чего ему предъявили обвинение в коррупции и отправили в СИЗО.

