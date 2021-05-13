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Бывшего первого замглавы Минпромторга Цыба назначили статс-секретарем «Ростеха»
13 мая 2021, 17:30 • 64 • Политика
Бывший первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб назначен статс-секретарем госкорпорации «Ростех». Об этом сообщается на сайте корпорации в четверг, 13 мая.
Соответствующий приказ подписал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Цыб будет курировать вопросы взаимодействия с органами государственной власти и выработку инициатив по совершенствованию профильного законодательства.
«Уверен, приход такого опытного, профессионального и инициативного управленца усилит команду «Ростеха», — прокомментировал назначение Чемезов.
До перехода в «Ростех» Цыб работал первым заместителем министра промышленности и торговли России. Он трудился в министерстве с 2007 года. Курировал госпрограмму развития фармацевтической и медицинской промышленности. До прихода в ведомство занимал руководящие посты в частных компаниях в сфере здравоохранения.
Цыб имеет ученую степень кандидата экономических наук. Отмечен благодарностью правительства России, является лауреатом Премии российского правительства в области науки и техники, а также одним из авторов программы «Фарма-2020».
Ровно месяц назад премьер-министр Михаил Мишустин освободил Цыба с поста первого замглавы Минпромторга в связи с его переходом на другую работу. На его место он назначил замглавы министерства Василия Осьмакова.
Также глава кабмина назначил директоров департаментов Минпромторга Алексея Ученова и Василия Шпака заместителями министра промышленности и торговли России.
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