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Бывшего главу СНБ Армении подозревают в подготовке убийства Пашиняна

14 ноября 2020, 19:05  •  76 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-директора организации задержали
В Армении силовики поймали бывшего руководителя Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна. Спецслужбы считают, что он готовил покушение на премьера Никола Пашиняна.
Как передает РИА "Новостям" слова адвоката Ванецяна Лусине Саакян, ее подопечный пришел в следственный департамент СНБ по приглашению, но там его на него надели наручники. Экс-главу службы подозревают в подготовке к захвату власти и убийстве Пашиняна, а также незаконном хранении оружия.
Адвокат подчеркнула, что "полет мысли" Еревана дошел до того, что придумываются подобные обвинения, чтобы заставить оппозицию замолчать. Саакян считает, что Ванецяне преследуют по политическим мотивам, чтобы удержать власть в стране.
Ванецян руководит оппозиционной партией "Родина", которая, как и другие недовольные договором по Нагорному Карабаху, требует отставки Пашиняна.
В Армении идут протесты, которые начались после подписания соглашения страны с Азербайджаном и Владимиром Путинам об итогах войны и прекращении огня в Нагорном Карабхе.

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