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Бывшего главу Хакасии "определили" в РЖД
19 февраля 2019, 21:39 • 68 • Политика
Экс-глава Хакасии Виктор Зимин станет замгендиректора РЖД, сообщили источники, знакомые с деятельностью монополии.
Бывший глава Хакасии Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора ОАО "Российские железные дороги". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, это решение было принято на совете директоров РЖД.
Сам Зимин еще прошлой осенью сообщал, что намерен после ухода с поста руководителя региона заниматься "чем всегда мечтал" - развитием Транссиба.
В СМИ также появилась информация, что Зимин якобы принял предложение занять пост замглавы РЖД, при этом точные сроки его назначения не указывались.
Зимин руководил Хакасией с 2009 года, напоминает "Интерфакс". На очередных выборах главы республики в сентябре 2018 года он получил 32,4% голосов, уступив коммунисту Валентину Коновалову.
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