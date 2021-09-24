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Бывшего главу Каталонии отказались выпускать с острова

24 сентября 2021, 20:15  •  96 • Политика
В Италии суд освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона. При этом тот не должен покидать пределов острова Сардиния, где он ранее и был задержан.
Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного ранее на Сардинии по запросу Италии, отпустили. По информации спикера регионального парламента Лауры Боррас, политик был отпущен без каких-либо дополнительных ограничений.
СМИ выяснили, что Пучдемона отпустили из-под стражи с требованием не покидать территорию итальянского острова.
Отмечается, что каталонский политик должен оставаться на Сардинии до проведения нового заседания, "на котором будет решаться вопрос о его выдаче испанским властям".
Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.

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