Бывшего главу Каталонии отказались выпускать с острова

В Италии суд освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона. При этом тот не должен покидать пределов острова Сардиния, где он ранее и был задержан.

Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного ранее на Сардинии по запросу Италии, отпустили. По информации спикера регионального парламента Лауры Боррас, политик был отпущен без каких-либо дополнительных ограничений.

СМИ выяснили, что Пучдемона отпустили из-под стражи с требованием не покидать территорию итальянского острова.

Отмечается, что каталонский политик должен оставаться на Сардинии до проведения нового заседания, "на котором будет решаться вопрос о его выдаче испанским властям".

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.