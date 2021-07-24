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Бывшая жена не дала Грудинину баллотироваться в Госдуму

24 июля 2021, 19:25  •  146 • Политика
ЦИК России принял решение исключить бизнесмена Павла Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму после обращения бывшей жены. Решение было принято в ходе заседания комиссии в субботу, 24 июля.
«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», в количестве 344 человек», — говорится в постановлении ЦИК.
Грудинин был исключен из партийного списка, так как он не представил в комиссию ряд документов.
Ранее, 23 июля, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании.
Адвокаты Ирины Грудининой отмечали, предприниматель хочет получить депутатскую неприкосновенность, в том числе для усиления давления на экс-супругу. Сама женщина отмечала, что ее бывший муж является «мстительным, ненавидящим человеком, способным на всё».
В тот же день адвокаты Ирины Грудининой рассказали, что предприниматель владеет долей в международной финансовой компании «Бонтро ЛТД», расположенной в Белизе. Они отметили, что факт владения бизнесменом иностранной компанией был установлен еще в 2019 году Видновским городским судом.
Павел и Ирина Грудинины состояли в браке 37 лет и развелись в июле 2018 года из-за связи предпринимателя с другой женщиной. С тех пор между экс-супругами продолжаются судебные тяжбы, так как добровольно разделить совместно нажитое имущество Грудинин отказался. В апреле 2019 года Видновский суд удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом. Решение обосновано тем, что бывшая жена Грудинина является инвалидом II группы и ей необходимо дорогостоящее лечение.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.
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