Бывшая тюрьма ЦРУ? В Литве нашли место для мигрантов

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что в Литве нашли место для мигрантов. Власти придумали, где разбить лагерь для 1,5 тысячи человек. Предположительно, это бывшая тюрьма ЦРУ.

По словам Билотайте, центр временного размещения мигрантов будет находиться на военном полигоне Руднинкай. Глава МВД объяснила, почему выбрано именно это место. Причины две: за беженцами там будет удобно следить, а также на полигоне легко разбить палатки.

Предположительно, на этом полигоне раньше находилась тюрьма ЦРУ.

"Кстати, сама Литва всячески отрицала нахождения секретной тюрьмы ЦРУ на её территории", - пишут авторы Telegram-канала "Ваши СЛИВЫ".

В посте они напомнили о расследовании Европарламента по поводу американских секретных тюрем. Правда, речь шла о подобных пенитенциарных учреждениях в Польше. Официальная Варшава тоже отрицала факт наличия этих тюрем на территории своей страны, но потом предположения подтвердились.

10 декабря 2014 года "Интерфакс" сообщил о заявлении экс-президента Польши Александра Квасьневского. Он подтвердил наличие секретных объектов на территории страны. Политик комментировал доклад сената США на шесть тысяч страниц о применении пыток ЦРУ, которые использовались агентами этой спецслужбы на территории Европы, в частности Польши.

По поводу "тюрьмы ЦРУ" в Литве точной информации нет. Достоверно известно лишь то, что жители деревни Руднинкай против размещения лагеря для нелегалов на военном полигоне рядом с населённым пунктом. Люди пригнали автомобили и заблокировали дорогу, которая ведёт к будущему центру размещения мигрантов. По предварительным данным, в акции протеста участвовало примерно 500 человек, сообщили "Вести".