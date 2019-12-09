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Бывшая «столица» ИГ: российские военные раздали гумпомощь в Ракке

09 декабря 2019, 16:24  •  81 • В мире
Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка для оказания гуманитарной помощи. Они раздали местным жителям несколько тысяч продовольственных пакетов, а военные врачи начали оказывать медицинскую помощь. По словам российских офицеров, городская инфраструктура почти разрушена из-за беспорядочных авиационных и артиллерийских обстрелов возглавляемой США коалиции, которые привели к гибели мирного населения.
 
Военнослужащие российской армии в Сирии Reuters © Omar Sanadiki
 

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка. Они раздали несколько тысяч продовольственных пакетов, а военные врачи приступили к оказанию медпомощи. Об этом журналистам рассказал офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский.

«Военнослужащие вооружённых сил Российской Федерации впервые провели гуманитарную акцию в городе Ракка, — сказал он. — Это лишь первые шаги по стабилизации обстановки и прекращении гуманитарного кризиса».

Варнавский напомнил, что город четыре с половиной года находился под контролем террористов. «Исламское государство»* считало Ракку своей столицей. До начала конфликта это был один из крупнейших сирийских городов с развитой экономикой и промышленностью, отметил Варнавский. ИГ взяло город под контроль в 2013 году, а в 2017-м отряды вооружённой сирийской оппозиции при поддержке возглавляемой США коалиции вернули Ракку под свой контроль.

  • Российские военные раздали гумпомощь в Ракке

«До сих пор не завершены работы по расчистке завалов»

По словам Варнавского, именно в 2017 году ударами коалиции была практически полностью уничтожена городская инфраструктура. Он указал на то, что США и их союзники беспорядочно обстреливали город, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

«В 2017 году социально-экономическая инфраструктура Ракки была полностью уничтожена в ходе проводившейся международной коалицией, возглавляемой США, операции по её освобождению. Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности. Наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия», — пояснил офицер.

О том, что действия США привели к гуманитарной катастрофе в Ракке, Россия говорила ещё в 2017 году. Тогда заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов указал на «хронические» ошибки при нанесении коалицией авиаударов.

«Мы фиксируем гуманитарную катастрофу в Ракке, а до этого в Мосуле, вызванную отсутствием действенных срочных мер по подвозу гумпомощи и созданию коридоров для эвакуации гражданского населения, не говоря уже о многочисленных «хронических» ошибках американской авиации, включая нанесение ударов по гражданским объектам», — приводит его слова РИА Новости.

  • Самолеты ВВС США в Сирии
  • Reuters
  • © U.S. Air Force/Staff Sgt. Michael Battles

Отметим, что у США была военная база на расположенном вблизи города аэродроме Табка. Однако в начале октября Турция начала проводить военную операцию «Источник мира» на сирийских территориях вблизи своих границ, в связи с чем американские военные покинули этот регион.

"Они же невидимки": Русская ПВО сбила американский беспилотник?

Тогда же правительство Сирии заключило договор с местными курдскими формированиями, согласно которому взяло эти территории под контроль. Во второй половине октября вертолёты ВКС России приземлились на бывшей авиабазе США. Российская авиация и военная полиция совместно с Турцией проводят регулярное патрулирование этих районов.

При этом в Сирии продолжается процесс возвращения страны к мирной жизни. Более чем за год (с июля 2018-го) в страну вернулись свыше 488 тыс. человек. За этот же период были восстановлены 926 образовательных учреждений и 221 медицинское, проложены свыше тысячи км электропередач, введены в строй 186 объектов водоснабжения, 757 электроподстанций и почти 14,5 тыс. промышленных предприятий.

Всего Россия провела в Сирии более 2,2 тыс. гуманитарных акций. В ходе них местным жителям раздали 3,8 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Медицинскую помощь от российских военных врачей получили почти 110 тыс. сирийцев.

  • © Министерство обороны РФ

Американское присутствие

Коалиция во главе с США и лояльные им группы оппозиции контролировали север и северо-восток Сирии. Операция, которую проводит Вашингтон и их союзники, называется «Непоколебимая решимость». Частично она проходит и на территории Ирака.

При этом в коалиции не отрицают, что их действия приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако называемое при этом число погибших значительно меньше. В официальном докладе штаба «Непоколебимой решимости» сообщается, что в результате ударов коалиции с августа 2014-го по октябрь 2019 года погибли свыше 1,3 тыс. мирных жителей.

«С августа 2014 года по конец ноября 2019 года коалиция нанесла 34 706 ударов. По оценкам СООГ-ОНР (Совместная объединённая оперативная группа — Операция «Непоколебимая решимость». — RT) с опорой на имеющиеся данные, в этот период с начала операции «Непоколебимая решимость» непреднамеренным результатом действий коалиции стала гибель по меньшей мере 1347 мирных жителей», — говорится в докладе штаба.

С началом операции Турции США вывели значительные силы из этого региона, однако часть войск осталась охранять нефтяные месторождения. Как утверждают в американской администрации, доходы от продажи ресурсов идут курдским формированиям.

Однако в Минобороны России раскрыли схему продажи нефти. Согласно данным, предоставленным оборонным ведомством, США контрабандой перепродают сирийские ресурсы, а вырученные от этого средства поступают на счета частных военных компаний и спецслужб.

«С учётом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает $30 млн», — подчеркнули в Минобороны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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