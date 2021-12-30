Бывшая советница Рейгана получит паспорт России

Писательнице Сюзанне Масси, которая ранее обратилась с просьбой дать ей гражданство России, удовлетворили пожелание.

Американская писательница Сюзанна Масси, которая некогда была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по СССР, получит паспорт России. Гражданство было предоставлено ей президентским указом.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что уроженку США 90-летнюю Масси Сюзанн Рорбах принимают в гражданство России.

Ранее сама писательница обратилась с просьбой дать ей гражданство, объяснив это тем, что посвятила много лет тому, чтобы народы России и США сблизились.

Кроме того, тем же указом президент дал гражданство нескольким уроженцам Франции, которые являются потомками эмигрантов из России.

Среди них 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.