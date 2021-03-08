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Бьют-то не по Путину: Михалков назвал главную жертву антироссийских санкций
08 марта 2021, 10:55 • 12 • Политика
Известный российский телеведущий и режиссёр Никита Михалков назвал главную жертву антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры бьют вовсе не по Путину и не по российским чиновникам, а по народу.
Михалков ещё раз подтвердил, что считает оправданным лишение российского гражданства людей, которые целенаправленно разрушают свою страну. В частности, речь идёт о тех, кто призывает Запад ввести новые санкции против России.
Он подчеркнул, что людей, которые призывают наложить на свою страну санкции, ни в коем случае нельзя сравнивать с эмиграцией советского периода. Пассажиры "философского пароходика" никогда не призывали Гитлера взять Москву и не радовались гибели советских солдат, как это делает современная оппозиция.
Напомним, что ранее скандальный российский блогер Алексей Навальный призвал ЕС ввести санкции против России. С аналогичным призывом к Западу обратился соратник Навального - Леонид Волков.
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