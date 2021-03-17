Бюрократы получили прямой сигнал от Путина: "Чтобы без проволочек и мытарств!"

Президент России Владимир Путин во время коллегии Генпрокуратуры весьма жёстко высказался против бюрократов, потребовав, чтобы "пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону". Отдельно затронул глава государства и ситуацию с семьями.

Президент России Владимир Путин принял участие в итоговой коллегии Генпрокуратуры. Во время своего выступления глава государства поднял ряд ключевых вопросов. В том числе затронул тему чиновничьей бюрократии. Бюрократы получили от него прямой, недвусмысленный сигнал: никаких проволочек!

"Чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону", - потребовал президент, пояснив, что это касается вопросов и компенсаций, и бесплатных лекарств, и медуслуг, и средств реабилитации.

Ранее, напомним, актёр Дмитрий Певцов у себя в инстаграме разоблачил вопиющую наглость чиновников, обирающих многодетные и малообеспеченные семьи. Артист рассказал об одном из своих знакомых, которому пришлось несколько раз обивать пороги чиновников, чтобы получить причитающееся пособие. Причину многочисленных отказов ему объяснили позже, "в приватной беседе", сообщив о некоей "директиве сверху", согласно которой при подобных обращениях "надо отказывать".

Отдельно президент затронул тему поддержки многодетных семей. Эти вопросы, а также те, что касаются семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей, которые одни воспитывают детей, глава государства потребовал от Генпрокуратуры держать на "особом контроле".