|
Бюрократы получили прямой сигнал от Путина: "Чтобы без проволочек и мытарств!"
17 марта 2021, 15:50 • 26 • Политика
Президент России Владимир Путин во время коллегии Генпрокуратуры весьма жёстко высказался против бюрократов, потребовав, чтобы "пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону". Отдельно затронул глава государства и ситуацию с семьями.
Президент России Владимир Путин принял участие в итоговой коллегии Генпрокуратуры. Во время своего выступления глава государства поднял ряд ключевых вопросов. В том числе затронул тему чиновничьей бюрократии. Бюрократы получили от него прямой, недвусмысленный сигнал: никаких проволочек!
"Чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону", - потребовал президент, пояснив, что это касается вопросов и компенсаций, и бесплатных лекарств, и медуслуг, и средств реабилитации.
Ранее, напомним, актёр Дмитрий Певцов у себя в инстаграме разоблачил вопиющую наглость чиновников, обирающих многодетные и малообеспеченные семьи. Артист рассказал об одном из своих знакомых, которому пришлось несколько раз обивать пороги чиновников, чтобы получить причитающееся пособие. Причину многочисленных отказов ему объяснили позже, "в приватной беседе", сообщив о некоей "директиве сверху", согласно которой при подобных обращениях "надо отказывать".
Отдельно президент затронул тему поддержки многодетных семей. Эти вопросы, а также те, что касаются семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей, которые одни воспитывают детей, глава государства потребовал от Генпрокуратуры держать на "особом контроле".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 марта 2021, 16:05
|
12 марта 2021, 06:35
|
14 марта 2021, 11:45
|
12 марта 2021, 10:15
|
15 марта 2021, 07:00
|
16 марта 2021, 03:10
|
11 марта 2021, 05:50