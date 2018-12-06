Бюрократия сделает общеевропейскую армию «сплошной катастрофой» - National Interest

Целесообразность создания единой армии Европы, идею которой выдвигал перед этим глава Франции Эммануэль Макрон, вызывает серьезные вопросы из-за бюрократии Евросоюза. Об этом пишет The National Interest.

По убеждению автора, создание европейских вооруженных сил станет «полной катастрофой», так как Евросоюз - экономический блок, а не «Соединенные Штаты Европы». По этой причине неясно, каким образом будут приниматься решения об использовании его войск.

Если для применения общеевропейской армии потребуется одобрение всех членов такой организации, получить его станет сложно вследствие потенциальных разногласий, отметил автор. Если же решение станет принимать специальная европейская структура, тогда возникнут вопросы, почему это должны будут делать «бюрократы, которых никто не выбирал», полагает автор.

Кроме того, в случае конфликта с противником, подобным России, бригадам и дивизиям понадобится прикрытие с воздуха, систем радиоэлектронной борьбы, поддержка транспортной авиации и многое другое. Однако сейчас обеспечение военных действий НАТО в значительной степени зависит от США, напоминает автор.

«Без политической интеграции Европа не сумеет создать армию, адекватную ее экономической мощи», - заключает издание.