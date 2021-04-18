Бюрократия Европы против Франции: Макрон разочаровался в вакцине "Спутник V"

Президент Франции Эммануэль Макрон разочаровался в вакцине "Спутник V". Проблемы создает европейская бюрократия, которая съедает ценное время в борьбе с коронавирусом.

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что вакцина "Спутник V" не позволит ускорить темпы вакцинации на территории Евросоюза. При этом он ссылается на то, что европейские санитарные власти до сих пор не одобрили использование препарата.

По мнению Макрона, ключевым фактором является время, которое необходимо на получение разрешения на использование "Спутника V".

"Вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что она сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации", - заявил он в эфире телеканала CBS.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал граждан пройти вакцинацию, чтобы не оказаться в больнице вместо того, чтобы отдыхать в майские праздники. Он напомнил, что уровень госпитализации в области снизился, однако койки для инфицированных ещё не пустуют.

Статистика заболеваемости идёт на спад в тех населённых пунктах, жители которых прививаются. В городах, где жители игнорируют рекомендации, число госпитализированных растёт.

"Есть реальный шанс заболеть, оказаться в больнице. То есть вместо майских праздников и выходных, которых мы ждём, оказаться на койке", - цитирует слова губернатора сайт 360tv.ru.