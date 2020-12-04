Бюрократия должна остаться в прошлом: Путин заявил о революции в сфере госуслуг

Президент России Владимир Путин рассказал о планах перевести большинство государственных услуг в автоматический режим. То есть предоставляться они будут так, чтобы избежать бюрократических проблем. По словам Путина, на цифровую трансформацию будут направлены миллиарды рублей.

Большинство услуг, как пояснил Путин, "будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме".

Кроме того, Владимир Путин говорил сегодня о применении искусственного интеллекта в больницах России. В течение 2021 года подобные технологии будут применять десятая часть медицинских учреждений в стране.

Год назад перспективы применения искусственного интеллекта обсуждались в ходе подобной дискуссии, напомнил президент России. Пандемия коронавируса показала, что в целом ряде случаев технологии необходимы для выстраивания жизни в новых условиях. С другой стороны, как и рассказывал ранее Царьград, уход в онлайн не должен отметать морально-этические нормы, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями.