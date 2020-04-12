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«Бюрократическая мера»: как назначение спецпосланника Трампа по контролю над вооружениями может отразиться на СНВ-III

12 апреля 2020, 01:30  •  49 • В мире
Президент США Дональд Трамп намерен создать пост спецпосланника по контролю над вооружениями и предлагает на это место Маршалла Биллингсли, сообщил Белый дом. Ранее Биллингсли был помощником министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма, работал в Госдепе и следил за условиями содержания в Гуантанамо. Он также стал фигурантом скандала, разгоревшегося из-за пыток заключённых в этой тюрьме. Как считают аналитики, Трамп выбрал кандидатуру Биллингсли, несмотря на неоднозначную деловую репутацию, поскольку «уверен в его лояльности».
 
Запуск баллистической межконтинентальной ракеты/ президент США Дональд Трамп © AFP / Reuters
 

Президент США Дональд Трамп намерен создать пост спецпосланника по контролю над вооружениями и предлагает на эту позицию Маршалла Биллингсли, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент намерен назначить... Маршалла Биллингсли на должность специального представителя президента по контролю над вооружениями, созданную в структуре Госдепартамента», — указывается в заявлении.

Между тем на сайте Госдепа уже появилось заявление, в котором говорится о назначении Биллингсли на соответствующий пост.

«Президент Трамп поставил перед своей администрацией задачу открыть новую главу за счёт стремления вступить в новую эпоху контроля над вооружениями, в которой удастся выйти за рамки двусторонних договоров прошлого. Назначение Маршалла Биллингсли подтверждает приверженность этому делу», —  указывается в сообщении.

На кадровые перестановки отреагировал и госсекретарь США Майк Помпео.

«Рад приветствовать в нашей команде Маршалла Биллингсли в качестве спецпредставителя президента по контролю над вооружениями. Приобретённый Маршаллом опыт в Министерстве финансов, Министерстве обороны, а также в частном секторе послужит ему ценным подспорьем для работы на этом новом и важном посту», — написал Помпео на своей странице в Twitter.

Спорная кандидатура

Стоит заметить, что вплоть до настоящего времени Биллингсли занимал должность помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма. Ранее он уже работал в Госдепе, а также Пентагоне, структурах НАТО, аппарате комитета по иностранным делам сената и частном секторе.

Работая в Минобороны Соединённых Штатов с 2002 по 2003 год, Биллингсли следил за условиями содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. Причём, согласно докладу сената от 2008 года, Биллингсли на этой должности имел отношение к применению техник допроса, которые впоследствии были признаны пытками.

  • Маршалл Биллингсли
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

Именно на этом факте биографии Биллингсли сосредоточился высокопоставленный демократ в составе комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес, критикуя его назначение на пост специального посланника президента по контролю над вооружениями. 

«У господина Биллингсли непростая история взаимодействия с комитетом сената по международным отношениям. После его неудавшегося выдвижения на ключевой пост Госдепартамента по правозащитному направлению (Биллингсливыдвигался на пост заместителя госсекретаря по гражданской безопасности, демократии и правам человека. RT) остаются серьёзные вопросы о том, был ли он откровенен и правдив, когда давал показания в комитете о своей роли в скандале, связанном с пытками задержанных во времена администрации Буша (младшего. — RT). Биллингсли ещё больше усугубил ситуацию тем, что отказался даже отвечать на любые дополнительные вопросы, которые задавали я и другие сенаторы после слушаний по выдвижению его кандидатуры 19 сентября 2019 года», — отметил Менендес.

По его словам, Биллингсли — не тот человек, которому «следует вверять» ядерную дипломатию США.

«Если администрация и правда всерьёз стремится к эффективному решению задач в области контроля над вооружениями, то пусть как можно скорее изменит свой курс и на не занятые, высокие и критически важные должности в Госдепартаменте, связанные с вопросами контроля над вооружениями, выдвинет квалифицированных претендентов», — считает Менендес.

С его точки зрения, новое назначение Биллингсли — «чудовищное решение», которое «наглядно отражает» готовность нынешней администрации «действовать в обход положений Конституции о роли сената, в соответствии с которой назначения делаются по итогам консультаций с ним и при его согласии». Также политик указал на «бессистемное и легкомысленное отношение к ядерной дипломатии» со стороны Белого дома.

Аналитики сходятся во мнении, что Трамп выбрал именно Биллингсли на пост своего спецпредставителя по контролю над вооружениями, несмотря на скандал вокруг пыток заключённых в Гуантанамо, поскольку «уверен в его лояльности».

«Главе Белого дома важно, чтобы новый человек на новом посту реализовывал его идеи и указания, а не занимался самостоятельной политикой. Кроме того, данное назначение — ещё одно свидетельство того, что Трамп испытывает серьёзные кадровые трудности, которые не позволяют ему исходить исключительно из профессиональных качеств кандидатов при их назначении на посты», — заявил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Показной шаг»

Эксперты также подчёркивают, что созданием поста спецпосланника по контролю над вооружениями и назначением Маршалла Биллингсли глава Белого дома хочет продемонстрировать, что обеспокоен вопросом о продлении единственного оставшегося стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией — СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

При этом Вашингтон до сих пор не сообщил о своих намерениях относительно соответствующего соглашения. Вместо этого американская сторона выдвигает условия для заключения нового договора, который бы заменил СНВ-III. В частности, Белый дом предлагает привлечь к переговорам также и Китай, хотя в Пекине не раз заявляли, что в этом не заинтересованы. Ещё одно требование Соединённых Штатов — включить в новый договор передовые российские вооружения, в том числе подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон».

  • Запуск межконтинентальной баллистической ракеты
  • Reuters
  • © Kyla Gifford/U.S. Air Force Photo/Handout

Впрочем, как считает Юрий Рогулёв, кадровые решения американского лидера в этой сфере — лишь «показной шаг».

«На самом деле, сейчас Трампа заботит больше всего ситуация с распространением коронавирусной инфекции, а новое назначение призвано показать, что США работают над решением вокруг пролонгации договора с Россией», — утверждает Рогулёв.

С ним солидарен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, Биллингсли действительно нужен Трампу в первую очередь для того, чтобы «имитировать некую деятельность» в ситуации вокруг СНВ-III.

Киссинджер просто так не говорит: Запад уже вынес нам приговор

«На данном этапе глава Белого дома не может однозначно заявить о своём окончательном решении, поэтому назначает сейчас спецпредставителя, который от его имени будет повторять всё те же требования в адрес России и Китая, но, может быть, в немного ином формате, или просто делать вид, что активно действует по вопросу пролонгации СНВ-III», — пояснил Брутер в интервью RT.

Более того, по его словам, назначение такой кандидатуры говорит о том, что глава Белого дома не планирует менять тональность переговоров в вопросе СНВ-III.

«Об этом же свидетельствуют и последние заявления американской стороны, в том числе и о желании подключить Китай. Вашингтон намерен продвигать свои условия, в том числе продавливать идею об ограничении новых российских систем... Почему-то американцы полагают, что вправе единолично решать, какое российское оружие подлежит сокращению, а какое — нет», — отметил аналитик.

На эти предложения Пекин либо не отреагирует вовсе, либо вновь ответит отказом, прогнозирует Брутер.

«И в итоге США заявят, что пытались привлечь КНР к диалогу, но из этого ничего не вышло, поскольку Китай против. Поэтому назначение Биллингсли — скорее бюрократическая мера, а не политическое решение», — сказал аналитик.

  • Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Yuri Gripas

При этом Юрий Рогулёв подчёркивает, что требования американской стороны никак не соотносятся с пролонгацией СНВ-III.

«Продление договора несовместимо с присоединением к переговорам Китая, поскольку СНВ-III — это двустороннее соглашение. То же касается и требования американской стороны учесть новейшие российские вооружения, которые не значатся в тексте действующего документа. А если текст изменить, то его придётся утверждать заново, и к пролонгации это не имеет никакого отношения», — отметил Рогулёв.

Владимир Брутер, в свою очередь, полагает, что шансы на продление СНВ-III до начала июня — минимальные. Однако за три летних месяца ситуация может проясниться, полагает аналитик.

«Итоговое решение Трампа будет зависеть от хода президентской кампании. Если он будет уверен в своей победе, то продолжит тянуть с пролонгацией. Однако если действующий глава Белого дома начнёт проигрывать, вполне возможно, он пойдёт на какие-то резкие шаги. Немаловажное значение тут также сыграет то, какая ситуация сложится в США после окончания эпидемии коронавируса», — заключил эксперт.

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