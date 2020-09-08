Бюллетень устроил Путину каверзу: В кремлёвском пуле показали инцидент во время голосования

Речь идёт о выборах мэра Москвы в 2018 году. Тогда урна отказалась принимать бюллетень президента с первого раза. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале "Ria_Kremlinpool".

"Бюллетень неустановленной формы", - заявила упрямая машина.

В целом же журналисты напомнили о предстоящих выборах губернаторов.

Отмечается, что Владимир Путин начал новую рабочую неделю с региональной повестки и сегодня продолжит.

"Все 10 губернаторов, которые решили переизбираться и просили Путина поддержать их, получили от президента добро", - сообщает кремлевский пул.

Однако отмечается, что президент каждый раз делал оговорку - решение за жителями регионов.

Напомним, выборы восемнадцати губернаторов пройдут 13 сентября - в единый день голосования в России.