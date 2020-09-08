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Бюллетень устроил Путину каверзу: В кремлёвском пуле показали инцидент во время голосования
08 сентября 2020, 16:15 • 109 • Политика
В кремлёвском пуле перед выборами, которые состоятся 13 сентября, показали инцидент, произошедший во время голосования 2 года назад. Тогда бюллетень устроил президенту России Владимиру Путину настоящую каверзу.
Речь идёт о выборах мэра Москвы в 2018 году. Тогда урна отказалась принимать бюллетень президента с первого раза. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале "Ria_Kremlinpool".
"Бюллетень неустановленной формы", - заявила упрямая машина.
В целом же журналисты напомнили о предстоящих выборах губернаторов.
Отмечается, что Владимир Путин начал новую рабочую неделю с региональной повестки и сегодня продолжит.
"Все 10 губернаторов, которые решили переизбираться и просили Путина поддержать их, получили от президента добро", - сообщает кремлевский пул.
Однако отмечается, что президент каждый раз делал оговорку - решение за жителями регионов.
Напомним, выборы восемнадцати губернаторов пройдут 13 сентября - в единый день голосования в России.
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